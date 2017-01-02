Часть многоэтажного дома обрушилась в Казахстане, два человека погибли

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Карагандинской области Казахстана двух погибших, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

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"Обнаружен второй погибший человек под обрушившимися конструкциями дома", — сказал Иманкулов.

По данным собеседника агентства, на место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. К настоящему времени спасено 4 человека, в том числе двое детей.

Видео спасательной операции размещено в интернете на канале "МИА КАЗИНФОРМ Агентство" на Youtube.