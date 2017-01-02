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Стычка в Одессе во время факельного шествия националистов

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Факельное шествие в честь 108 годовщины со дня рождения Степана Бандеры прошло в воскресенье в Одессе. В нем приняли участие примерно две сотни активистов партии "Свобода" и других организаций.
Канал Думская Нет на Youtube

Когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала "Бандера – герой", двое прохожих выкрикнули в адрес демонстрантов ругательства. К ним с криками "сепары" бросилось несколько участников марша, но столкновение предотвратили бойцы Нацгвардии, охранявшие порядок во время массовой акции.

Смотрите также: День рождения Бандеры: факельное шествие в столице

Других инцидентов не было. Шествие закончилось небольшим митингом, после которого участники исполнили "Молитву националиста".

Видео размещено в интернете на канале "Думская Нет" на Youtube.

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