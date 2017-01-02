Стычка в Одессе во время факельного шествия националистов

Когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала "Бандера – герой", двое прохожих выкрикнули в адрес демонстрантов ругательства. К ним с криками "сепары" бросилось несколько участников марша, но столкновение предотвратили бойцы Нацгвардии, охранявшие порядок во время массовой акции.

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Других инцидентов не было. Шествие закончилось небольшим митингом, после которого участники исполнили "Молитву националиста".

Видео размещено в интернете на канале "Думская Нет" на Youtube.