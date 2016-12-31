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Расстрел в центре Киева: работа полиции и комментарий врача

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (240)

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В результате стрельбы в центре Киева - на улице Эспланадной около метро "Дворец спорта" - пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы, сообщила пресс-служба полиции.
Громадське Телебачення/Youtube

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в Печерское управление полиции 30 декабря в 19:25.

На месте стрельбы у Дворца спорта в центре Киева
facebook.com/dtp.kiev.ua
Первые кадры с места расстрела в центре Киева

На месте сотрудники полиции установили, что неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров для мобильных телефонов.

Злоумышленник требовал отдать ему деньги, а получив отказ, осуществил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину. После этого он исчез. Потерпевшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте события работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства события и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.

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