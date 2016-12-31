Расстрел в центре Киева: работа полиции и комментарий врача

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в Печерское управление полиции 30 декабря в 19:25.

На месте сотрудники полиции установили, что неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров для мобильных телефонов.

Злоумышленник требовал отдать ему деньги, а получив отказ, осуществил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину. После этого он исчез. Потерпевшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте события работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства события и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.