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В Китае открыли движение по самому высокому мосту в мире

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Высота пролета сооружения, расположенного в провинции Юньнань на юго-западе страны, достигает 565 метров, что примерно соответствует небоскребу в 200 этажей.
Канал Euronews на Youtube

Строительство моста, перекинувшегося через реку Бэйпаньцзян, длилось 10 лет. Это далеко не первое выдающееся архитектурное сооружение в Китае – и многие из них были построены на волне экономического подъема последних десятилетий, передает канал Euronews.

Смотрите также: Первый в мире многопролетный вантовый мост открылся в Китае

Ранее сообщалось, что в Чиши, в провинции Хунань на юге Китая, открылся для проезда первый в мире многопролетный вантовый мост. Его строительство началось в 2010 году. Длина моста – полтора километра, высота 270 метров.

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