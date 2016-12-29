В Риме рухнул жилой дом: есть жертвы

Ранее сообщалось, что 40-летняя Дебора и 8-летняя Аурора находятся под завалами. Их поиски продолжались около 7,5 часов.
Жилой дом обрушился в среду около 14 часов. По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв, вызванный утечкой бытового газа.
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Примерно через час после начала спасательных работ из-под завалов была извлечена пожилая пара. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Прокуратура Рима проводит расследование по факту случившегося.