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В Риме рухнул жилой дом: есть жертвы

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Два человека - женщина и ее дочь - погибли при обрушении двухэтажного жилого дома на юго-западе Рима, еще двое жильцов были спасены, сообщает газета la Repubblica.
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Ранее сообщалось, что 40-летняя Дебора и 8-летняя Аурора находятся под завалами. Их поиски продолжались около 7,5 часов.

Жилой дом обрушился в среду около 14 часов. По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв, вызванный утечкой бытового газа.

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Примерно через час после начала спасательных работ из-под завалов была извлечена пожилая пара. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Прокуратура Рима проводит расследование по факту случившегося.

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