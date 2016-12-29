Закладка двух катеров "Кентавр" для ВМС Украины

Катера данного типа предназначены для доставки десанта на занятое противником побережье, проведения штурмовых действий и выполнения прочих задач, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

БДШК "Кентавр" разработан николаевским "Исследовательско-проектным центром кораблестроения" и является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

Смотрите также: Первый самолет "Антонова" без российских комплектующих: Ан-132D

На базе проекта "Кентавр" могут быть созданы катер для сил Специальных операций ВСУ, быстроходный катер для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, катер огневой піддержки, санитарный катер или пожарный катер.

Вооружение БДШК "Кентавр" может включать два боевых модуля, состоящих из пулемёта (калибра 7,62 или 12,7 миллиметра) и автоматического гранатомёта (калибра 30 или 40 миллиметров), мобильную РСЗО под авиационные неуправляемые реактивные снаряды С-8, пусковую установку "Град", морские мины, танковую термодымовую аппаратуру.