Видео
RSS

На берег доставили фрагменты приборной панели и турбины Ту-154

Тема:

Крушение российского Ту-154 над Черным морем (85)

(обновлено: )8710
С начала поисковой операции спасатели подняли на поверхность с места крушения Ту-154 в Черном море, в общей сложности, 1547 обломков, в том числе 311 – за минувшие сутки, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах.
(1:16 / 7.83Mb / просмотров видео: 25678)
РИА Новости

Накануне источник агентства сообщал, что спасательное судное "Эпрон" обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров, где находится "шлейф" из большого количества обломков самолета и тел погибших. Данный участок расположен примерно в 4,5 километрах от берега.

Найден первый черный ящик разбившегося Ту-154
RT на русском/youtube
Поднятие первого "черного ящика" разбившегося Ту-154

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Читайте также: Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения Ту-154

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Георгий Тука
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем