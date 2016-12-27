Из-за мощного шторма закрыт мост между Данией и Швецией

Директорат датских автодорог сообщил, что вантовый мост длиной почти 8 километров, соединяющий столицу Дании — Копенгаген и шведский город Мальме, был закрыт в обоих направлениях, сообщает ua.euronews.

Ураган Урд также вызвал хаос в движении паромов. В частности, компания Scandlines превентивно отменила все отправления из порта Ґедсер на датском острове Фальстер к Ростока в Германии.

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Ранее сообщалось, что мощный циклон с порывами ветра до 120 километров в час обрушился на юго-восток Индии. Первыми жертвами циклона "Варда" стали два человека.