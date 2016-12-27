Видео
RSS

Пресс-конференция Савченко о создании новой политсилы. Онлайн

Тема:

Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (473)

(обновлено: )330
Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко дает пресс-конференцию о создании своей политсилы - общественной платформы "РУНА".
канал PressClub Lviv в YouTube

Конференция проходит на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

Руслан Бортник
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Савченко в состоянии переманить электорат Ляшко и Тимошенко - Бортник

В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа "РУНА": движение, реформы, революция украинского народа.

В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

Читайте также: Савченко исключили из ПАСЕ. Наше все превратилось в наше ничто

Во вторник, 20 декабря, спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Это произошло на фоне скандала вокруг тайной встречи Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
"Все скорбим". Витренко возложила цветы к посольству РФ. Видео
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Год 2016, уходи! Итоги
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Донбасс: блокада добровольцев