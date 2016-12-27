Пресс-конференция Савченко о создании новой политсилы. Онлайн

Конференция проходит на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа "РУНА": движение, реформы, революция украинского народа.

В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

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Во вторник, 20 декабря, спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Это произошло на фоне скандала вокруг тайной встречи Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.