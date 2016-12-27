"Все скорбим". Витренко возложила цветы к посольству РФ

"Глубоко соболезную родным и близким, всему братскому российскому народу в связи с тяжелой утратой – трагической гибелью 25 декабря пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем", — заявила Наталья Витренко.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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Ранее лидер движения "Украинский выбор", представитель Киева в переговорной группе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что многие украинские высокопоставленные чиновники позволяют себе глумиться над крушением российского самолета Ту-154 в Черном море. По его мнению, русофобия, заменившая в Украине национальную идею, вытеснила из сознания украинской власти "не только моральные принципы и этические нормы, но и простое человеческое сострадание".