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"Все скорбим". Витренко возложила цветы к посольству РФ

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (75)

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Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко возложила цветы к посольству Российской Федерации и выразила соболезнования российскому народу в связи с гибелью 92 человек в результате крушения Ту-154 близ Сочи.
VitrenkoNatalia/Youtube

"Глубоко соболезную родным и близким, всему братскому российскому народу в связи с тяжелой утратой – трагической гибелью 25 декабря пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем", — заявила Наталья Витренко.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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Ранее лидер движения "Украинский выбор", представитель Киева в переговорной группе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что многие украинские высокопоставленные чиновники позволяют себе глумиться над крушением российского самолета Ту-154 в Черном море. По его мнению, русофобия, заменившая в Украине национальную идею, вытеснила из сознания украинской власти "не только моральные принципы и этические нормы, но и простое человеческое сострадание".

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