"Это вынужденная мера". Нардеп о блокаде ЛДНР и "псевдопатриоте" Савченко

"Я хочу сказать, что это вынужденная мера, и чисто как эмоционально вынужденную меру я понимаю. Но с другой точки зрения я говорю то, что на сегодняшний день нужно еще большую риторику усилить по разговору с так называемыми псевдопатриотами", — заявил в эфире "112 Украина" Максим Курячий.

На просьбу ведущей уточнить, кого он имеет в виду под словом "псевдопатриоты", парламентарий назвал народного депутата Надежду Савченко.

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Ранее в понедельник бойцы добровольческих батальонов, принимавшие участие в АТО, заявили о начале бессрочной блокады торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей, блокирование будет продолжаться до тех пор, пока из плена в Донбассе не будут освобождены все украинские пленные.

На позапрошлой неделе бойцы добровольческих батальонов озвучили свой ультиматум властям самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они потребовали в течение недели освободить всех украинских военных, пригрозив в противном случае начать "тотальную блокаду Донбасса".