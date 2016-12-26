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"Что у вас с лицом?": Кива отказался говорить с "двойником" Трояна

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Ряд активистов по инициативе Автомайдана провели перформанс под зданием МВД, в ходе которого обвинили советника министра внутренних дел Илью Киву в "крышевании" игорных заведений в стране. Тот, в свою очередь, обвинил участников акции в популизме.
Politeka Net/Youtube

Сначала бывший начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Илья Кива заявил, что решение проблемы игорного бизнеса должно приниматься на законодательном уровне в Верховной Раде.

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На вопрос одного из активистов о том, что мешает "его" "Народному фронту" принять необходимое решение, Кива отверг причастность к политической силе и поинтересовался у "автомайдановца" в маске и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна, что у него с лицом.

После этого он прекратил общение с митингующими и направился в МВД.

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