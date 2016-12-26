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В Кривом Роге напали на женщин за песню "Идет солдат по городу"

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На железнодорожном вокзале в Кривом Роге в минувшую субботу группа горожан присоединилась к песенному флешмобу, который уже прошел в ряде других украинских городов, хором исполнив песню "Идет солдат по городу".
Сорванный песенный флешмоб в Кривом Роге
скриншот видео с канала Dari Elon в YouTube

Видео смотрите по этой ссылке. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Установка флага Украины
REUTERS Gleb Garanich
Украина, культур-мультур. Песенный флешмоб, план "Шатун" и другое кино
После завершения флешмоба на людей набросились противники подобных инициатив с лозунгами "Чемодан — вокзал — Россия!".

Некоторые из противников флешмоба применили физическую силу в отношении женщин, исполнявших песню. Так, молодой человек, схватив пенсионерку, силой швырнул ее на асфальт.

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Аналогичные акции прошли ранее в ДнепреОдессеХарькове и ЗапорожьеВ Москве на Киевском вокзале также состоялся флешмоб, участники которого решили ответить на аналогичные акции в Украине, для чего они хором спели украинскую песню "Распрягайте, хлопцы, коней".
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