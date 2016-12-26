В Кривом Роге напали на женщин за песню "Идет солдат по городу"

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Некоторые из противников флешмоба применили физическую силу в отношении женщин, исполнявших песню. Так, молодой человек, схватив пенсионерку, силой швырнул ее на асфальт.
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Аналогичные акции прошли ранее в Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье. В Москве на Киевском вокзале также состоялся флешмоб, участники которого решили ответить на аналогичные акции в Украине, для чего они хором спели украинскую песню "Распрягайте, хлопцы, коней".