В Кривом Роге напали на женщин за песню "Идет солдат по городу"

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После завершения флешмоба на людей набросились противники подобных инициатив с лозунгами "Чемодан — вокзал — Россия!".

Некоторые из противников флешмоба применили физическую силу в отношении женщин, исполнявших песню. Так, молодой человек, схватив пенсионерку, силой швырнул ее на асфальт.

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