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"Празднуем Рождество вместе". Огромный хор спел колядки в Киеве

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Год 2016, уходи! Итоги (46)

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Торжественный концерт под названием "Празднуем Рождество вместе" состоялся в Киеве на Европейской площади. Рождественские колядки исполнил хор в рекордном составе. Количество певцов составило около двух тысяч человек.
Канал Victorr Cletto на Youtube

В концерте на Европейской площади приняли участие именитые певцы украинской эстрады Оксана Билозир и Виктор Павлик.

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Также на празднике присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов, который по случаю Рождества произнес длинную поздравительную речь.

Напомним, Рождество Христово по григорианскому календарю в воскресенье праздновали миллионы верующих во всем мире. Это католики, протестанты, представители других направлений христианства. 

Видео колядок размещено в интернете на канале Victorr Cletto на Youtube.

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