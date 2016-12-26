"Празднуем Рождество вместе". Огромный хор спел колядки в Киеве

В концерте на Европейской площади приняли участие именитые певцы украинской эстрады Оксана Билозир и Виктор Павлик.
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Также на празднике присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов, который по случаю Рождества произнес длинную поздравительную речь.
Напомним, Рождество Христово по григорианскому календарю в воскресенье праздновали миллионы верующих во всем мире. Это католики, протестанты, представители других направлений христианства.
Видео колядок размещено в интернете на канале Victorr Cletto на Youtube.