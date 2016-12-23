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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

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Большая пресс-конференция Владимира Путина (3)

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно проходит по четвергам, однако в этом году мероприятие перенесли из-за трагедии – убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
RT на русском/Youtube

Первый вопрос, адресованный президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции в Москве, касался экономической ситуации в стране, тенденций и прогнозов.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

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Прямую трансляцию мероприятия осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

РИА Новости | Перейти в фотобанк
Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

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