Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

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Первый вопрос, адресованный президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции в Москве, касался экономической ситуации в стране, тенденций и прогнозов.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

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Прямую трансляцию мероприятия осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".