Выжженная земля на месте рынка пиротехники в Мексике

В коммюнике для прессы отмечается, что на месте трагедии погибли 26 человек, остальные девять скончались от полученных ран и ожогов в больницах.

"Как и в случае со всеми предыдущими смертями, правительство штата поддержит родных скончавшихся оплатой похоронных расходов", — говорится в сообщении местных властей.

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Рынок Сан-Паблито, где во вторник произошел взрыв, является крупнейшим легальным рынком пиротехники в Мексике, насчитывающим более 300 магазинов. Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупают пиротехнику для празднований.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.