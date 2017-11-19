Жуть одесского Амитивилля. Топ самых зловещих лечебниц города

РИА Новости Украина

Некоторые заброшенные больницы Одессы напоминают картины со съемок фильмов ужасов. Еще более жуткими являются истории, связанными с ними. Vgorode собрал в одном обзоре ТОП-3 самых зловещих лечебниц в Одессе, мимо которых страшно проходить, пишет Александра Дедюлина.

Отделение Одесской областной психиатрической больницы №2

Находится на территории Областной психиатрической больницы №2, больше известной по названию села, в котором она расположена — в Александровке.

С уверенностью можно сказать, что это место и само по себе, без разрухи, довольно неприятное. Часть корпусов больницы, открытой еще в 1956-м, — бывшие тюремные бараки. Когда-то, при Сталине, здесь была исправительная колония, концентрационный лагерь.

archive.odessa.gov.ua Отделение Одесской областной психиатрической больницы №2

О том, что на территории больницы находятся эти жуткие разваленные помещения стало известно в начале 2016 года, когда одесский архив решили переселить на территорию психбольницы., отдав его здание еврейской общине. К счастью, от этой идеи отказались. Однако сотрудники архива до сих пор с ужасом вспоминают здание, которое могло стать их будущем местом работы. Cколько времени здание находится в таком плачевном состоянии — неизвестно.

Адрес: четверть часа езды от поселка Котовского, на берегу Аджалыкского лимана, с. Александровка.

Роддом №6

Известное здание было построено в 1903 году одесским архитектором Самуилом Гальперсоном в стиле декоративного модерна — его называли Особняком Гавсевича. В советское время здесь размещался техникум, потом, в 60-е годы, кому-то пришла в голову идея отдать здание медицине. В элитном роддоме рожали супружницы партийных "бонз" и крупных руководителей. Еще бы — ведь рядом парк и море.

В 2001-м году клиника неожиданно закрылась. Врачей, кого уволили, кого распределили по другим роддомам, а опустевшее здание начало медленно, но верно разрушаться. Однако как юридическое лицо роддом своего существования не прекращал. Даже главврач у него остался, правда, только на бумаге.

Сейчас здание находится в частных руках уже 14 лет. Работы по реставрации даже пытались начать, помещение огородили забором, но почему-то снова забросили. Даже не верится, что в этой заброшенной коробке когда-то рождались люди.

Адрес: Черноморская, 1.

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Швейка

Бывшая швейная фабрика, до этого — больница. В годы перестройки она превратилась в ателье. После — в руины. В 2013 году тут был серьезный пожар. Так, в одноэтажной пристройке к 4-этажному заброшенному зданию бывшей швейной фабрики после пожара обнаружили труп мужчины (вообще же там произошло уже 3 пожара), еще один бомж получил отравление продуктами горения.

"Ходят слухи что в подвале есть морг и каталки, на которых убивают людей",- рассказывают местные любители заброшек и страшилок.

По словам одесситов, именно тут есть дырка в бетонной стене, в подвале. Сам же подвал затоплен.

К слову, возле здания есть вполне реальная, а не мистическая опасность. Мародеры давно растащили все фабричные ценности: проводку и железо. По словам местных жителей, лица без определенного места жительства облюбовали заброшенное здание и устроили там туалет и ночлежку. Из заброшенной фабрики доносится невыносимый смрад. А ведь в непосредственной близости от него расположена детская площадка. В темное время суток люди просто опасаются проходить мимо злачного места.

Адрес: Терешкова, 3/5.