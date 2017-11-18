Разбираем по пунктам реформу ЖКХ и новый закон

РИА Новости Украина

Автор материала — Татьяна Штыфурко.

Принятый 9 ноября закон "О жилищно-коммунальных услугах" означает запуск серьезной реформы в сфере ЖКХ. Впрочем, изменения не придут так быстро, как хотелось, ведь о ликвидации монополии главных поставщиков услуг речь пока не идет. Однако эпоха ЖЭКов, вполне вероятно, может завершиться.

Главные новшества, предусмотренные этим законом, для ZIK пояснила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Изменение структуры тарифа

Законопроект предусматривает введение типового договора на управление домом и отделение платы за коммунальные услуги и платы за управление домом.

"Одна часть оплаты – это услуга по управлению домом и придомовой территорией плюс вознаграждение управляющему. Фактически, это то, что мы сегодня платим ЖЭКу. И тут совладельцы могут выбрать один из трех вариантов, как осуществлять управление – непосредственно (когда, например, в доме только четыре-шесть квартир), или через ОСМД, или через компанию-управителя", – отмечает эксперт "Опоры".

В отношении предоставления коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения, электро- и газоснабжения), то здесь также возможны разные модели: индивидуальный договор, коллективный договор и коллективный потребитель. От того, какой из этих вариантов будет выбран, будет зависеть, кто будет отвечать за содержание внутридомовых сетей и качество предоставления услуг непосредственно отдельным квартирам.

На практике эти изменения будут выглядеть так, что платежки будут состоять из двух строк: с сегодняшнего тарифа на коммунальную услугу будет выведена составляющая обслуживания внутридомовых сетей и стоимость абонентского обслуживания.

При этом введение абонплаты будет зависеть от того, какую именно модель отношений выберет потребитель. "Абонплата будет только в первом варианте, то есть если заключен индивидуальный договор, согласно которому монополист отвечает за качество предоставления услуги в квартире", – объясняет эксперт.

Вместо ЖЭКов – управляющие

Закон дает год времени, пока будут действовать старые договоры. Поэтому, по мнению Татьяны Бойко, уже с 1 января 2019 года массового перезаключения договоров ожидать не стоит и "еще год точно все будет по-старому".

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В то же время для тех домов, которые ни ОСМД не создали, ни управляющего не выбрали, орган местного самоуправления на конкурсной основе должен назначить такого управляющего. Но есть высокая вероятность того, что этими же управляющими могут быть и нынешние ЖЭКи, которые просто "сменят вывеску".

Стоит отметить, что на этом рынке уже появляются частные компании-управители, даже есть несколько ассоциаций. Чем больше будут урегулированы законодательные условия, тем больше это будет стимулировать появление новых игроков. Кроме того, появлению альтернативных ЖЭКам компаний должна способствовать монетизация субсидий, ведь тогда у этих компаний не будет риска, что придется месяцами ждать от государства средств за субсидиантов.

Закон также предусматривает возможность выбирать поставщика коммунальных услуг. Однако здесь, в отличие от ситуации с ЖЭКами, такая возможность, скорее всего, в ближайшей перспективе останется теоретической, ведь по факту сейчас нет альтернативы монополистам, которыми являются облгазы и облэнерго. То есть демонополизации рынка ЖКХ ожидать пока не стоит.

Вместе с тем, новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" позволит владельцам квартир в многоквартирных домах отделиться от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды. Но это возможно при условии, если есть определенное количество уже отключенных квартир в доме.

"В многоквартирных домах, в которых на день вступления в силу этим Законом не менее половины квартир и нежилых помещений отделена (отключена) от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды, собственники квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, не обязаны, но имеют право исключительно по собственному решению в установленном порядке отделить (отключить) от них свою квартиру или нежилое помещение и устроить систему индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) в такой квартире или нежилом помещении", – говорится в тексте закона.

В то же время принудительное отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды не допускается.

Качество услуг и пеня

Закон предусматривает введение проверки качества коммунальных услуг, а также возможность уменьшения размера платы, если они были плохого качества, и не платить, если услуга не была оказана.

В принципе, этот механизм теоретически существует уже сейчас. Если услуга не является качественной, потребитель должен уведомить об этом исполнителя и в течение суток тот должен прийти и составить акт. Если исполнитель отказывается это сделать, то потребитель берет еще двух потребителей для подтверждения своих претензий. Если монополист отказывается производить перерасчет, тогда это дело должно решаться в суде.

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Камень преткновения здесь заключается в том, что на сегодня не определено четко ответственных, когда, скажем, компания поставляет тепло к дому, но не занимается обслуживанием внутридомовых сетей. "Если будет определена какая-то четкая модель и будет заключен соответствующий договор, тогда будет понятно, к кому обращаться с претензией – идти в свой ЖЭК, или непосредственно к монополисту. То есть этот механизм, который есть уже сегодня, станет более реалистичным", – считает Татьяна Бойко.

Если потребитель задолжал за коммунальные услуги, закон предусматривает взыскание пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день задержки. То есть в год будет выходить 3,6%. Но начислять пеню начнут только с 1 января 2019 года.

При этом общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга. Кроме того, штрафы обещают не начислять, если у человека имеются задержки с зарплатой или же государство вовремя не перечислило средства на субсидии.

Стоимость услуг и результат реформы

Размеры платежек, которые в конечном итоге будут получать потребители, будут зависеть индивидуально от каждого дома, объясняет эксперт "Опоры":

"Чем более дырявый, энергонеэффективный дом, там, возможно, платежи увеличатся. В целом же расходы на коммунальные услуги не должны измениться. Если, например, выбрана модель индивидуального договора, то, скорее всего, увеличатся платежи исполнителям услуг, но уменьшатся управляющему. Если это вариант коллективного договора, то платежи уменьшатся исполнителям, а возможно, и управляющим. Коллективный потребитель однозначно будет платить меньше, но здесь есть высокие риски. Если, например, одна из квартир в доме не будет платить, то это будет проблемой всего дома и с неплательщиками нужно бороться самим жильцам".

Закон 1581-д "О жилищно-коммунальных услугах" Татьяна Бойко называет вторым краеугольным камнем реформ ЖКХ после закона 417-VIII "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме":

"Можно уже сейчас сказать, что реформа стартовала, и это серьезно. Конечно, нужна еще подзаконная база, нужна практическая имплементация. Эта реформа рассчитана на то, что ответственными будут сами жильцы, то есть, что они будут организованы и инициативны. Если же они будут пассивными, для них ничего не изменится. Кроме того, на рынок управления многоквартирными домами должны прийти новые игроки. Если жители будут выбирать только из старых ЖЭКов, очевидно, ситуация не изменится к лучшему. А появление новых игроков и конкуренция между ними будет способствовать повышению качества. Таким образом, реформа стартовала, но ее реализация еще зависит от многих других факторов".