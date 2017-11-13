О них говорит весь мир: канакские националисты требуют независимости

РИА Новости Украина

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году. В результате эта заморская территория Франции размером с две Корсики может стать независимой. Какие цели преследуют канакские националисты?

Новая Каледония, ставшая французской колонией в 1853 году, а ныне являющаяся особым административно-территориальным образованием Франции, может стать независимой уже в следующем году. В прошлый четверг в Париже состоялось заседание 16-го Комитета подписантов соглашения 5 мая 1998 года, предусматривающего предоставление Новой Каледонии высокой степени автономии и постепенный переход к независимости. Стороны пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению. Однако многие вопросы все еще остаются нерешенными.

Рош Вамитан (Roch Wamytan), лидер фракции Каледонский Союз — Канакский социалистический фронт национального освобождения — Националисты в Территориальном конгрессе Новой Каледонии, один из подписантов соглашения 1998 года дал интервью Sputnik:

"Нужно будет попытаться нейтрализовать, урегулировать спорные вопросы, оказывающие влияние на отношения между общинами, в частности на отношения канаков с другими народностями. Такими спорными вопросами являются земельная собственность и чувство небезопасности, а также рост преступности в Океании, в частности среди канаков. Важно попытаться решить эти вопросы сейчас, когда мы переходим к очень рискованному этапу.

wikipedia Новая Каледония

Французская система устроена таким образом, что упор делается больше на успех или на образование элит. А массы отодвигаются в некотором роде на второй план.

wikipedia Новая Каледония

Были проанализированы причины роста преступности в Новой Каледонии, в частности среди канакской молодежи. Я считаю, что мы имеем дело с социальной проблемой. Рост преступности — это показатель больного общества. Каледонское общество больно — из-за своих страхов, из-за неравенства, из-за школьной системы, которая не позволяет большинству добиваться успеха. Болезнь общества имеет множество причины и это сказывается на молодежи. Молодежь — это индикатор состояния общества.

Как любая другая страна, колонизированная европейским народом… мы требуем независимости. Мы хотим вернуть себе свободу с тем, чтобы самим решать свою судьбу. Сегодня различные народности смешаны между собой. Что мы хотим сделать в первую очередь, так это создать страну и способствовать появлению общего чувства принадлежности к этой стране. К стране, которая завтра сможет выйти на новый этап институционного и политического развития.

wikipedia Новая Каледония

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Франция хочет играть определенную роль в данном регионе. Как говорил Обама, этот регион является новым центром мирового экономического роста. Я с трудом могу себе представить, чтобы французские лидеры сказали: нас это не интересует. Они делают все для того, чтобы сохранить в регионе свое присутствие, даже если об этом не говорят. Это моя точка зрения".