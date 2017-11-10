"На вид – как жвачка". В школах Днепра и Запорожья торгуют "земляникой"

РИА Новости Украина

На улицах Днепра и Запорожья можно увидеть странные надписи со ссылками на аккаунты в Telegram. Появляются подобные знаки и на школах. Учебные заведения их активно стирают, так как уже известно, что по указанным ссылкам можно выйти на анонимные интернет-магазины легких наркотиков, пишет Екатерина Шевцова.

Если до этого правоохранители боролись со спайсами (наркотические смеси), то теперь в школах появилась "земляника". Тоже синтетический наркотик. Пока еще ни одного правонарушения с ней связанного в полиции не зафиксировали, но родители уже бьют тревогу,

Что такое и зачем его едят

"Земляника" – это синтетичний наркотик в виде жевательной резинки или шипучих конфет. Яркие и цветные таблетки привлекают подростков и достаточно быстро расространяются в школах.

"Первый наркотик ребенку всегда дают бесплатно, якобы чтобы просто попробовать. Это лишь приманка, чтобы дальше человек понял: о, я хочу. А следующий раз за деньги. Сейчас много обращений (особенно от родителей девочек 15-16 лет)", – рассказала в эфире программы "Гроші" на канале 1+1 руководитель организации Narconon (реабилитация наркозависимых) Наталья Головцова.

Дети связываются с поставщиками через каналы в Telegram или покупают "землянику" у предприимчивых одноклассников. В первом случае вычислить наркодилера крайне сложно, ведь даже спецслужбы не могут получить данные от мессенджера.

В сети цена на новомодную "землянику" начинается от 300 гривен за конфету. Доставка работает двумя способами: либо через "закладки" (прячут наркотик в определенном месте и дают адрес покупателю), либо отправляют по почте. Один из таких магазинов работает в Запорожье и поставляет "землянику" по городу и в соседний Днепр.

В сети выложили переписку одного из возмущенных горожан. Александр Лебидь на себе проверил, что схема, к сожалению, рабочая, и киберполиция пока что никак на это не реагирует.

Покупатель выходит по ссылке на Telegram-бота, указывает город, оплачивает товар и ждет посылку.

Как уберечь ребенка

Новый наркотик привлекает школьников низкой ценой (по сравнению с тем же ЛСД), а также удобным способом доставки. Ведь теперь наркодилеры не прячутся по закоулкам, а ведут диалоги в сети. В Телеграме сбывают не только "землянику" и спайсы, но и "фены" и PvP (тоже виды легких наркотиков).

"Для начала предупредите ребенка об опасности. Легкие наркотики все равно опасны для здоровья. Они не только постепенно разрушают нервную систему, но и могут привести к летальному исходу (как с печальными случаями отравления спайсами). Непонятно, кто и из чего изготавливает эти смеси, они однозначно небезопасны. Постарайтесь показать ребенку, как важны его проблемы для вас. Если нашли в кармане обертки от непонятных таблеток или нечто похожее на спайс или "землянику", не спешите упрекать чадо. Постарайтесь аргументировать свое "против", – советует психолог Марина Приходько.

Также женщина рассказала, что стала свидетелем одно курьезного случая на "косе" Победы-6 в Днепре. Марина гуляла с собакой, как вдруг увидела, что четверо молодых людей роют землю отвертками и матерятся.

"Вы посмотрите, что делается", — сказала она проходившей мимо женщине.

"Наверное, что-то хотят посадить", — ответила та.

То, что садить деревья на "косе" с помощью отверток — крайне странное занятие, никому в голову не пришло. Скорее всего, ребята искали "закладку", а судя по матам, ее там не было. Развели молодежь.