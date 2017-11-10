Просрочил – плати пеню. Новый закон о коммуналке: что ждет Украину

РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины поддержала проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". За такое решение проголосовали 262 депутата. Согласно новому законопроекту, украинцев ожидают нововведения в коммунальной сфере. Издание Vgorode собрало главные изменения, о которых нужно знать.

Автор – Леонид Остапенко.

Оплата долгов

Одним из главных изменений в законопроекте стала ответственность потребителей за уплату долгов за жилищно-коммунальные услуги. За опоздание с оплатой потребитель обязан будет уплатить пеню. Неустойка будет обозначена в договоре, но не будет превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Терминология

Сейчас уборка территории и содержание дома считается "деятельностью". Согласно новому законопроекту, такие услуги будут называться "результатом хоздеятельности", направленной на обеспечение нужд жильцов.

Вместо "производителей" услуг появятся "исполнители". Это субъекты хозяйствования, предоставляющие коммунальную услугу по договору с потребителем. Без заключения договора коммунальная услуга не будет считаться таковой.

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Договор может быть заключен как с индивидуальным, так и с коллективным потребителем. Коллективный договор от имени всех жильцов можно будет заключать и без создания ОСМД и выбора управляющего. Жителей может представлять "уполномоченное лицо".

Больше не будет термина "балансодержатель". Теперь вместо него появится "управитель многоквартирного дома". Это может быть либо физическое лицо-предприниматель, либо юридическое лицо, которое по договору с совладельцами жилья содержит и ремонтирует многоквартирный дом и прилегающую территорию.

Если жильцы не выберут своего представителя, им все равно придется заключить договора с каждым поставщиком коммунальной услуги.

Оплата сетей

По новому законопроекту, жильцы могут не платить за сети. Люди могут отказаться включить этот пункт в счет. Правда, в таком случае вся ответственность за трубы ложится на жильцов. И если в доме прорвало трубу, то разбираться с этим жители будут своими силами или привлекая рабочих со стороны.

Если жители сами не откажутся оплачивать сети, то по умолчанию эта услуга будет включена в договор. Стоит отметить, что в любом случае сами трубы будут принадлежать жителям. При заключении договора с компанией-монополистом об обслуживании сетей, ее рабочие починят поломку. Однако, саму трубу менять не будут.

Индивидуальный договор

Согласно законопроекту, жильцы могут или объединится в ОСМД, или же заключить один коллективный договор. Но в случае, если люди категорически отказываются объединяться, договор все равно придется заключать. Потребуется индивидуальное соглашение. Однако, такой договор имеет некоторые особенности.

При индивидуальном договоре вводится абонплата в пользу поставщика (кроме газа и света). В ее состав войдет возмещение расходов поставщика на распределение услуги и обслуживание индивидуальных счетчиков. Кроме того, по индивидуальным договорам вводится также плата за содержание и ремонт внутридомовых сетей. В коллективном договоре такая абонплата не включена.