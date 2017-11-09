Узники поневоле. Горняки шахты "Ингульская" остались в забое

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РИА Новости Украина

Конфликт на урановой шахте

Труд шахтера во все времена считался опасным и потому был одним из самых высокооплачиваемых. В этой фразе главное слово "был". На сегодняшний день зарплата горняков шахты "Ингульская" фактически одна из самых маленьких в отрасли. По сравнению со статистическими показателями по стране, всего на пару сотен гривен выше зарплаты продавца в магазине, пишет издание "Украина-Центр".

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Правление государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" обещало повысить зарплаты с октября, но на прошлой неделе было объявлено о переносе этого события на март следующего года. Результатом этого решения стал отказ ночной смены шахтеров 7 ноября подниматься из забоя.

Прокомментировал для "УЦ" ситуацию на предприятии председатель совета молодежи шахты "Ингульская" Валерий Мельник:

"С 2014 года по всей стране зарплаты в среднем поднялись почти на 140%, а у нас – всего на 70. Учитывая рост цен на коммунальные услуги, продукты питания, да и на все, мы фактически оказались на грани нищенского существования.

Правление "ВостГОКа" обещало поднять зарплаты, но выполнять обещание не торопится. Вот поэтому мы и вынуждены были пойти на крайние меры. Зарплата наша не соответствует опасности работы. Кроме всего прочего, шахтеров отправляют в необорудованные блоки, которые не отвечают правилам техники безопасности.



Мы понимаем, что там хорошая руда, но если сверху может упасть "небольшой камушек" весом до полутонны, то хотелось бы, чтобы и этот риск оплачивался. Ну и самая главная причина наших действий – это то, что не выполняют обещанное. Обещали поднять зарплату в октябре, а теперь просят "потерпеть до марта". Мы с этим не согласны".

Оно и понятно: до марта наверняка цены вырастут еще больше, и это повышение ничего не даст. Большую роль в защите прав горняков должен играть профсоюз, мы пытались связаться с лидерами профсоюзного движения шахты, но те были на пути к руководителям предприятия и готовились к переговорам.

Из наших источников стало известно, что договор с руководством предприятия о переносе сроков повышения зарплаты на март подписал от имени коллектива как раз лидер профсоюза. Тут уж комментарии излишни…