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    Днепр: мошенники ушли в интернет

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    Жители Днепра и области все чаще становятся жертвами мошенников в интернете. В этом году число киберпреступлений возросло на 20%. Наиболее распространенные: продажа фиктивных товаров через доски объявлений, а также создание фейковых и фишинговых сайтов.
    15 тысяч долларов, изъятые у мошенницы
    Фото с сайта МВД Украины

    РИА Новости Украина

    Жители Днепра и области все чаще становятся жертвами мошенников, орудующих в интернете. Только с начала года правоохранители внесли в ЕРДР сведения по 576 производствам по ст. 190 УК Украины (Мошенничество), пишет местное издание 056.ua.

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    Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела по противодействию киберпреступности Приднепровского управления киберполиции Юрий Заскока.

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    Он отметил, что в этом году полиция фиксирует 20% увеличение количества киберпреступлений, связанных с мошенничеством. Так, наиболее распространенными видами отъема денег у граждан правоохранители называют продажу фиктивных товаров через доски объявлений (OLX, и т.д), а также создание фейковых и фишинговых сайтов.

    "На электронных досках мошенничество производится как при покупке, так и при продаже товара. При покупке товаров граждане ведутся на заниженную цену товара и в ходе переписки продавец просит сделать часичную или полную предоплату, чего категорически нельзя делать. При продаже товара злоумышленник получают данные карты продавца, якобы для перечисления ему денег. В дальнейшем жулик звонит продавцу, сообщает о поступивших на его счет средствах (а сумму они знают точно) и об их дальнейшей блокировке под любым предлогом. Для зачисления просят имя владельца, срок действия карты, а также CVV-код им номер телефона, к которому карта подвязана. Угроза в том, что помимо списания средств через электронный банкинг можно открыть кредитную линию. Таким образом, имея на карте 100-200 грн, можно оказаться в большой задолженности", — подчеркивает Юрий Заскока.

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    В связи с этим правоохранители просят ни под каким предлогом не сообщать посторонним лицам данные своих карт. Нередко жертвами мошенников граждане становятся при помощи фейковых и фишинговых сайтов.

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    Первые представляют собой интернет-магазины, где продукция продается по существенно заниженным ценам (более 10% разницы со среднерыночной стоимостью). Как правило, это малоизвестные сайты, где у потенциальной жертвы потребуют предоплату. Естественно, товар горе-покупатель не получит.

    "При использовании фишингового сайта злоумышленники делают точную копию уже раскрученного интернет-магазина. Разница состоит лишь в том, что в доменном имени сайта оказывается "лишний символ" — тире, буква, и т.д. Покупатель может не обратить внимания. На таком сайте покупателю может быть предложено сделать онлайн-оплату или в телефоном режиме. Покупка, естественно, не пройдет, но данные карты попадут к злоумышленникам и в течение нескольких минут деньги будут списаны со счета", — рассказывает Заскока.

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    Полиция настоятельно просит граждан, которые стали жертвой интернет-мошенников незамедлительно обращаться в правоохранительные органы вне зависимости от суммы нанесенного ущерба, так как каждое заявление помогает полицейским выйти на след преступников.

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    В настоящее время обвинение в мошенничестве уже предъявлено 32 лицам.

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