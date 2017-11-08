Ради Европы: антитабачные бои вокруг рекламы сигарет в Украине

РИА Новости Украина

Харьковское издание Status Quo продолжает разбираться в том, что же такое "идти в Европу" на самом деле. На этот раз речь пойдет о евроинтеграционном законопроекте, который уже два года как подан в Верховную Раду и принятие которого не обещает быть легким. Это законопроект № 2820 от 13 мая 2015 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Его принятие, в частности, запретит рекламу табачных изделий на интернет-ресурсах, пишет Сергей Бобок.

В чем проблема

По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление табака является основной причиной преждевременной смертности, которую можно предотвратить и от которой ежегодно в мире умирает более 7 млн. человек. Свыше 6 млн. таких смертей являются результатом непосредственного употребления табака, а около 890 тыс. случаев — следствием воздействия вторичного табачного дыма на некурящих.

При сохранении этих тенденций к 2030 году табак будет ежегодно убивать более 8 млн. человек во всем мире, и 80% этих преждевременных смертей придется на население стран с низким и средним уровнями дохода. Если не будут приняты срочные меры, в течение XXI столетия употребление табака может убить миллиард человек или более.

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала сложившуюся в мире ситуацию как "глобальную табачную эпидемию". Для предотвращения распространения табакокурения в 2003-м была принята Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). Эта конвенция стала одним из наиболее быстро принятых и заметно успешных договоров в истории Организации объединенных наций: она уже ратифицирована 181 страной, в которой поживает около 90% населения мира. Украина подписала конвенцию 25 июня 2004 года, ратифицировала – 6 июня 2006 года.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом содержит главу 22 "Общественное здоровье", в которой, в частности, указано, что стороны развивают сотрудничество в том числе по имплементации РКБТ. В соответствующем приложении к соглашению говорится, что в течение двух лет с даты вступления соглашения в силу в Украине должны быть законодательно внедрены положения двух директив ЕС о приближении законодательных, нормативных и административных актов государств-членов по производству, презентации и реализации табачных изделий, а также по рекламе и спонсорству табачных изделий.

В апреле 2014 года вместо этих двух директив была принята одна новая, но так как Соглашение об ассоциации на тот момент уже было парафировано и опубликовано, в него она не вошла. Тем не менее, согласно приложению к Соглашению, Украина обязана внедрить в свое национальное законодательство положения этой новой директивы 2014/40 / ЕС, чего до сих пор не сделано.

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Авторы законопроекта № 2820 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака" предлагали внедрить в Украине положения директивы синхронно с ЕС – с 20 мая 2016 года. Однако законопроект был включен в повестку дня сессии лишь спустя более двух лет с момента его подачи – 3 октября текущего года.

О чем речь

Действующее законодательство Украины соответствует почти всем положениям директив ЕС, которые обязалась имплементировать Украина в Соглашении об ассоциации. Исключение – последний абзац части 1 статьи 22 закона Украины о рекламе, в котором сказано, что реклама табачных изделий запрещается в сети Интернет, кроме веб-сайтов, предназначенных для совершеннолетних лиц, обязательным условием доступа к которым является предварительная идентификация возраста пользователей.

В директиве же ЕС сказано, что такая реклама в интернете запрещена без каких-либо уточнений относительно возраста получателей информационных услуг.

Кроме того, в статье 13 РКБТ говорится, что стороны "вводят полный запрет… на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство по радио, телевидению, в печатных средствах массовой информации и, в соответствующих случаях, в других средствах информации, таких как Интернет, в течение пятилетнего периода…".

Таким образом, Украина должна полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете.

Также законопроект 2820 предусматривает новые требования к маркировке упаковки табачных изделий, запрет на использование вкусовых добавок и ингредиентов в сигаретах, регулирование продаж курительных смесей и электронных сигарет. После принятия законопроекта размер медицинского предупреждения о вреде курения на пачках увеличится с 50 до 65%, рисунки будут размещены с обеих сторон, а соответствующие надписи появятся также на боковых крышках коробки. Ужесточаются также некоторые требования к производителям табачных изделий.

Все эти меры соответствуют правилам, которые уже больше года действуют во всех странах ЕС.

Вторая попытка

Попытка полностью запретить рекламу табачных изделий ранее предпринималась авторами принятого в 2011 году законопроекта № 5164. Уже при его принятии в первом чтении 30 ноября 2010 года некоторые депутаты выступили за сохранение "права для табачных компаний рекламировать продукцию в интернете".

"В результате численного преимущества представителей интересов табачной, рекламной и медийной индустрии в рабочей группе текст законопроекта, рекомендованный комитетом, потерял несколько важных позиций, а именно: полный запрет рекламы табака (а не предложенный список), полный запрет рекламы в интернете и запрет рекламы в магазинах и киосках (пунктах продаж)", – заявил в июне 2011 года член рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Скипальский.

"Сегодня реклама табачных изделий в интернете в Украине часто размещается на специально созданных сайтах для поддержки конкретных марок сигарет, — писал тогда заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский. — Для получения доступа к материалам многих из таких сайтов надо заполнить очень подробную анкету и выслать копию страницы паспорта. Это делается якобы для недопущения несовершеннолетних, но для современных подростков не является проблемой прислать копию паспорта своего дедушки".

Несмотря на все доводы специалистов и общественности, закон тогда был проголосован в окончательном виде с "изъятиями". В то же время он запрещал рекламу в остальных СМИ и содержал большое количество других норм, рекомендованных международными структурами, в частности, требовал размещать на упаковках сигарет предупреждающие надписи и изображения и ограничивал курение в общественных местах.

Это дало свой результат. Согласно данным второго Глобального опроса взрослых о потреблении табака (GATS), проведенного в Украине в 2017 году, по сравнению с 2010 годом доля ежедневных курильщиков в стране сократилась почти на 20% (с 25,0% до 20,1% общей численности взрослого населения). Введение ограничений на рекламу снизило долю людей, которые замечали рекламу, спонсорство или стимулирование продажи сигарет, с 46,3% до 25,0%.

Однако Украине вслед за Европой необходимо сделать следующий шаг в борьбе с табакокурением, считают специалисты.

"Ежегодно Украина преждевременно теряет больше 60 тысяч человек из-за болезней, вызванных курением. Большинство смертей можно предотвратить, если усиливать меры по контролю над табаком. За время работы восьмого созыва Верховной Рады Украины не было принято ни одного антитабачного законопроекта. Даже больше – они блокируются и не считаются приоритетными, хотя имеют чрезвычайно важное для государства значение по сохранению жизни и здоровья ее граждан, – отмечает министр здравоохранения в 2005 году, народный депутат IV созыва, профессор Николай Полищук – один из авторов первого "антитабачного" закона, принятого Радой в 2005 году. – Последние антитабачные неценовые меры были приняты еще в 2012 году. За пять лет появились новые вызовы, а законодательство осталось устаревшим. Именно поэтому в 2016 году распространенность курения в Украине впервые за последние 11 лет не снизилась, а возросла: с 18,4% в 2015 году до 19,3% в 2016 году, по данным Госкомстата. Это тревожный сигнал. Поэтому если в ближайшее время не принять новые, более эффективные законы по контролю над табаком, то распространенность курения в Украине может снова вырасти и достичь позорных показателей 11-летней давности".

Сторонники законопроекта готовятся к новой битве

Прохождение законопроекта № 2820 в парламенте тоже будет непростым и наверняка столкнется с попытками торпедировать его со стороны представителей интересов табачного бизнеса, считают поддерживающие его депутаты. Об этом речь шла еще в мае прошлого года в ходе круглого стола "Право на здоровье: имплементация Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и директив Европейского Союза для защиты населения от вредного воздействия табака".

"Прохождение проекта в парламенте всевозможными способами искусственно блокируется — скорее всего, из-за влияния и давления табачных лоббистов. Сейчас мы имеем уникальный шанс продемонстрировать, что Украина действительно является членом европейской семьи, приняв проект №2028, имплементирующий современные прогрессивные антитабачные нормы, которые за последние полгода у себя внедрили многие страны Европы", – отмечает заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

"Мы не сомневаемся в том, что нам удастся убедить парламент. Это не просто… потому что сейчас в парламенте большое протабачное лобби, и мы реально понимаем эти угрозы. Но мы убеждены, что наш законопроект №2820 удастся принять, ведь это позиция всех людей, которые хотят, чтобы Украина все же представляла здоровую нацию в будущем", – заявила Оксана Корчинская, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения и один из авторов законопроекта.