Водитель кто? В Днепре на маршрутчиков наденут "культурные жилетки"

РИА Новости Украина

В мэрии Днепра придумали, как бороться с некультурными водителями маршруток. Всех водителей оденут в форменные жилеты, дизайн которых утвердил городской совет, пишет Александра Пшеничникова для газеты "Горожанин".

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Жилеты будут синего цвета, с карманами и логотипом города, над которым красуется надпись: "Дніпро новий щодня". Водители пока не понимают, как жилеты помогут им стать культурными, но носить их не отказываются.

Dp.vgorode.ua Маршрутки в Днепре

"В карманах можно разместить сигареты, зажигалку, телефон. Даже деньги можно теперь складывать, это удобно, – рассказывает водитель маршрутки №88 Владислав Бовчаров. – Пока у нас только по одному жилету, поэтому придется быть аккуратными и не пачкать их".

К качеству униформы вопросов у водителей не возникает. Говорят, что она удобная и из хорошего материала.

"Мне лично жилет нравится. Сразу видно: кто в салоне водитель, а кто пассажир", — говорит водитель.

Инициатором введения униформы была мэрия. Руководители АТП инициативу поддержали (а куда они денутся?).

"Введение единой формы дисциплинирует водителя, обеспечивает его безопасность. Сейчас разрабатывается зимний вариант формы. Один осенний жилет стоит 218 гривен, – рассказывает руководитель АТП 11205 Тарас Жуков. – Одежда закупается за счет предприятия".

Если кто из водителей придет на работу без жилета, его оштрафуют.

Dp.vgorode.ua Маршрутки в Днепре

"Впервые идея ввести форму пришла мэру Борису Филатову. Она всем понравилась, и её охотно поддержали, – говорит начальник управления транспорта Алексей Лещенко. – Что нам дает жилетка? В первую очередь она отделяет водителя от пассажира. Предусмотрено место для бейджика, на котором будут видны АТП и фамилия водителя".

Водители, которые не участвовали в презентации жилеток, узнав о их предназначении, долго смеялись.

Газета.dp.ua Водители маршруток

"Что-что? Культурное поведение? Это шутка какая-то? Кто придумал, что кусок ткани некультурного в культурного превратит? Или ткань волшебная? Может, давайте и для чиновников жилетки изобретем?! Может, они умнее станут и прекратят выдумывать разный бред! – говорит водитель одного из маршрутов. – А если серьезно — то чтобы у нас в маршрутках культурные люди работали, зарплаты нужны такие, чтобы этих культурных заинтересовать. А то требований вагон и маленькая тележка, а зарплаты копеечные".