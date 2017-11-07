Жители Донецка, пережившие обстрел: "До сих пор не можем отойти от шока"

Сергей Иванов, Донбасс

В самопровозглашенной Донецкой народной республике обвинили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нежелании фиксировать факты обстрелов Донецка со стороны украинских силовиков. По словам главы ДНР Александра Захарченко, наблюдатели ОБСЕ предпочли не заметить факт сильнейшего артиллерийского обстрела столицы Донбасса со стороны вооруженных сил Украины, произошедшего вечером 5 ноября.

"Представители ОБСЕ не считают нужным фиксировать явные факты. Потому что при их фиксации будет показано, что Украина развязала здесь войну, и это она во всем виновата. Для ОБСЕ, которая изначально оказывает поддержку Украине, фиксация этих фактов станет фактически признанием своего поражения. И, пользуясь возможностями СМИ, я обращаюсь ко всем представителям ОБСЕ с просьбой зафиксировать этот обстрел. Со своей стороны мы также направим свой отчет в СЦКК", – сказал Захарченко.

При этом лидер самопровозглашенной республики подчеркнул, что имеющиеся данные прямо свидетельствуют о виновности украинской стороны, которая целенаправленно спровоцировала новый виток эскалации, обстреляв жилые кварталы Донецка из реактивной артиллерии, где проживет мирное население.

"То, что сделала Украина, а это обстрел реактивными снарядами, тяжелой артиллерией, минометами – преступление. Здесь нет воинских частей, это абсолютно мирные кварталы. Они стреляли по жилым домам, по училищу, по газопроводу, целенаправленно уничтожая город Донецк", – пояснил глава ДНР.

Отметим, что во второй половине дня в воскресенье в результате массированного удара из тяжелой артиллерии, в том числе реактивной, по жилым кварталам Киевского района Донецка ранения получили как минимум двое мирных граждан. Оба пострадавших доставлены в лечебные учреждения города, где им оказана вся необходимая помощь.

Только по случайному стечению обстоятельств большого количества жертв удалось избежать – несмотря на то, что по жилым кварталам выпустили сотни боеприпасов, в выходной воскресный вечер людей на улицах Киевского района практически не было, что во многом и спасло положение.

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"Обстрел был ужасный! Мы как раз с дочерью вернулись с прогулки, зашли в квартиру и буквально минут через 30-40 начался кошмар. Минуты две были непрерывные мощные разрывы, все тряслось. Очень испугались, за ребенка особенно страшно стало. Я от волнения даже не знала, куда нам бежать и как спасаться. Так и просидела с ребенком в обнимку в прихожей у двери, пока не стихло.

В нашем подъезде у соседей с противоположной стороны дома посыпались стекла от ударной волны. В соседних домах то же самое, во многих квартирах побило окна, посечены стены, посыпался шифер. На детских площадках, где горки, качели, забор – как решето пробито осколками. Даже подумать страшно, что было, если бы этот обстрел случился на несколько часов раньше, когда мы здесь гуляем.

У меня просто нет слов, я до сих пор от шока отойти не могу, трусит всю внутри", – рассказывает жительница Киевского района Донецка Марина.

"Такого обстрела в самом Донецке давно не было, тем более из "градов" били. Прилеты снарядов пришлись по Киевскому проспекту, ближе к центральному Ворошиловскому району, а разрывы было слышно по всему городу. Все перепугались, конечно, немного отвыкли от такого. Теперь опять идешь по улице и не знаешь, чего ожидать и с какой стороны снаряды упадут. В безопасности люди себя не чувствует, одолевает чувство страха. Очень плохо и мучительно, ведь это продолжается без малого 4 года", – говорит житель Донецка Вадим Васильевич.

"В воскресенье досталось Донецку по полной программе. Стреляли по нам, правда, очень сильно и чем-то действительно тяжелым. Мы хоть и живем вдали от линии фронта, но звуки войны слышим хорошо. Когда обстреливали Путиловку, отголоски слушал весь Донецк, кажется. По вечерам только все сильнее и сильнее. Страшно становится, обстрелы без конца и края, а мы хотим только мира, чтобы дали возможность жить спокойно. До каких пор над нами будут так издеваться, не понятно", – делится впечатлениями жительница Буденовского района города Алена.

В северной части Донецка зафиксированы многочисленные повреждения остекления, кровли и фасадов жилых многоэтажных домов, теплотрасс, газовых труб и линий электропередач. Также под обстрел попало Донецкое высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и торговли, а также близлежащие административные помещения, магазины и остановки общественного транспорта.

Кроме того, серьезные повреждения после интенсивных обстрелов получила одна из котельных, обеспечивающих теплом тысячи жителей Донецка. Почти сутки коммунальные службы города работали над восстановлением объекта. По состоянию на вечер понеедльника котельную удалось запустить, специалисты возобновили подачу тепла в большинство домов жителей Донецка, однако, часть домостроений все еще без отопления из-за порывов на теплотрассе. В местной администрации отметили, что работы на разрушенных коммуникациях продолжаются в круглосуточном режиме.

Накануне в Донецке подвели итоги так называемого "школьного перемирия" в Донбассе, которое формально вступило в силу 25 августа текущего года. Так, по информации представителей ДНР, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в период после объявления в конце августа перемирия по территории самопровозглашенной республики было выпущено почти 10000 крупнокалиберных мин и артиллерийских снарядов, а также почти 500 ракет из реактивных систем залпового огня. Общий вес использованных украинскими силовиками боеприпасов, по сообщениям ДНР, превысил 200 тонн.

Особое внимание в столице Донбасса обратили на то, что за это время под огнем ВСУ погибли, по меньшей мере, четыре мирных жителя, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом в прифронтовых городах и районах из-за непрекращающихся обстрелов было повреждено более сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.