В Донбассе обострение конфликта — спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Глава Луганской области Юрий Гарбуз написал в Facebook, что лично следит за расследованием убийства Сергея Самарского. Стоит напомнить, главу фракции БПП в горсовете Северодонецка застрелили в пятницу, 3 ноября.

Гарбуз также сообщил, что он провел совещание с руководством правоохранительных органов, Госпогранслужбы и ГСЧС в Луганской области. Там решали как улучшить криминогенную ситуацию в регионе.

В частности, приняли решение установить камеры видеонаблюдения в городах области.

О ситуации на востоке страны рассказал специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"На данный момент по убийству Самарского нет новой информации, кроме той, которую дал Гарбуз. По-прежнему есть несколько версий.

facebook.com/Татьяна Погукай Убийство депутата Сергея Самарского

В первую очередь — его работа депутата, гражданская позиция — это политический аспект и не исключается, что это убийство могло быть связано с бизнесом, которым он занимался. Северодонецк потрясен этим убийством, несмотря на то, что линия фронта недалеко и тут страшных событий достаточно много.

Но вот именно этот человек, Сергей Самарский, был определенным флагом патриотичности. Он достаточно известный был человек в городе уже на протяжении многих лет и поэтому правоохранители клянутся, что сделают все, чтобы раскрыть это преступление.

facebook.com/Татьяна Погукай Убийство депутата Сергея Самарского

Информация о том, что в городе будут устанавливать камеры, не новая уже, она очередной раз была озвучена губернатором. Дело в том, что программа снабжения видеокамерами городов области действует последние несколько лет, но, в первую очередь, сейчас ее собираются, действительно, активизировать. Это коснется районов пункта пропуска, приближенных к линии соприкосновения, там, где это возможно сделать.

И плюс говорится о том же Северодонецке и ряде других городов, которые находятся еще под нашим контролем. Но список этих городов и финансирование возможное еще уточняется. Но обещают, что буквально к новому году эта система заработает в полном объеме.

И в Луганской области, и в Донецкой информационно-разъяснительная работа — одна из самых больших проблем. И самое страшное, что возможность разминирования на линии соприкосновения во время активных боевых действий минимизирована, поэтому остается самое главное и возможное средство, действительно, доносить до людей, лишний раз напоминать им меры безопасности.

И, в первую очередь, это касается тех пунктов, которые максимально приближены к линии разграничения, пункты пропуска — там, где есть опасность, в 50 метрах от пункта пропуска можно подорваться на неизвестном предмете. И эти предметы это не только неразорвавшиеся снаряды, это и растяжки, и фугасы, и специально заложенная взрывчатка.

Гарбуз сегодня заявил о том, что на КПП "Станица-Луганская" действуют оборотни в погонах. И вот одна из функций тех камер наблюдений, которые будут установлены – это противодействовать коррупционным схемам, взяточничеству. Но дело в том, что постоянно эти вопросы возникают по всей линии разграничения. Дело в том, что нечистые на руку люди есть в любых условиях, а в таких боевых их гораздо больше, безусловно.

Есть там взяточничество, есть там определенные какие-то связи. Об этой проблеме говорят постоянно. Последних каких-то громких задержаний не было, но проблема не снимается.

В данном случае целая система работает. Во-первых, можно за определенную доплату пройти быстрее очередь на пункте пропуска. Во-вторых, можно за определенную доплату провезти какие-то запрещенные предметы. То есть проблема есть, о ней постоянно говорят и ее пытаются как-то решить. Тут может быть и те же камеры наблюдения должны как-то сработать, постоянные ротации личного состава и, наверное, межведомственное патрулирование тоже должно сыграть свою роль.

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По ситуации в целом. Вчерашние обстрелы подтверждают тот факт, что перемирие если действует, то действует достаточно шатко. Горячие точки не меняются – это район Авдеевки в Донецкой области и южное направление от Мариуполя, и также зацепило вчера Луганскую область обстрелами. Ситуация, действительно, напряженная.

Вчера был определённый страх у местных жителей, что это обострение будет продолжаться. Но на данный момент стрельбы не слышно, достаточно спокойно все происходит в штатном режиме и нет сообщений о погибших от обстрелов как мирных жителей, так и военнослужащих, то есть резкая вспышка, надеемся, была временной.

То, что касается коммунальных проблем, сейчас главное – это водоснабжение. Эта проблема есть и в Донецкой области, и в Луганской. В Луганской она связана, в первую очередь, с тем, что так называемая ЛНР не платит по долгам водоканала и поэтому водоснабжение в Луганске могут прекратить. В Донецкой области под обстрел попала фильтровальная станция и поэтому сейчас будет несколько приостановлено водоснабжение", — сообщил спецкор.

Ранее эксперт-международник Юлия Осмоловская заявляла, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс — еще один способ затянуть конфликт.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что для разминирования Донбасса нужно создавать международную миссию.