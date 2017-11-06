“В Колумбии спокойнее". Преступность в Украине бьет жуткие рекорды

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Количество нелегального оружия зашкаливает. Из-за чего Нацполиция начала проводить комплексные отработки для изъятия из незаконного оборота оружия. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Так, дополнительные меры безопасности введены в Донецкой и Луганской, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

А в Киеве, стоит напомнить, Нацполиция работает в усиленном режиме уже несколько дней. В рамках этого, кроме усиления патрулей на улицах, на въездах-выездах в городе установили дополнительные дежурные посты. Из-за проверок автомобилей в воскресенье, 5 ноября, на подъездах к столице образовались километровые пробки.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook написал следующее: "Ночь с субботы на воскресенье была тяжелой для полицейских. В Днепре произошло ранение полицейских, на Полтавщине задержали группу рейдеров. В Хмельницком произошла перестрелка, а в Харькове расстреляли водителя Audi".

Как обстоит сейчас ситуация в первой столице, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Харькова Юрий Ларин.

"С 14 октября усиление работы полиции в Харьковской области введено было в связи с праздниками и с учетом желтого уровня террористической опасности, который в области ввела СБУ. И следовательно, с того времени этот приказ никто не отменял и он остается в силе.

Насчет того, как это выглядит на местности, я не видел усиления патрулей. Традиционно после подобных преступлений, вот как позавчера было в Харькове – расстрел гражданина, по городу выставляются патрули полиции, возле выезда из Харькова, как правило, стоит патруль. Вчера его не было. Вот я могу по своему опыту сказать, что я не заметил никакого усиления мер безопасности.

Пресс-служба Полиции Харькова На месте стрельбы в Харькове

Убийство водителя Audi произошло около 23.30 4 ноября, в субботу, вечером, это было в районе центра города на Клочковской, 191. Этого человека, который ехал, просто расстреляли из автомата, скончался на месте. Как установили журналисты, полиция имя не называет, это Аксельрод Эдуард Олегович. А после этого (Генеральный прокурор – Ред.) Луценко заявил, что Аксельрод каким-то образом связан с убийством бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве.

Свидетели устанавливались, насколько я знаю, возле жилых домов многоэтажных и был поквартирный обход вчера в течение целого дня. И насколько я знаю, этот поквартирный обход проводили не одна следственная группа, то есть к одним и тем же людям сначала одни заходили, потом вторые, потом третьи, в общем, к этому моменту, я думаю, информация собирается и систематизируется.

В полиции пока что нам не сообщали о каких-то результатах этого обхода. По поводу версий, они еще не озвучиваются, но очень похоже все произошедшее на убийство, совершенное по заказу.

Пресс-служба Полиции Харькова На месте стрельбы в Харькове

По поводу отношения харьковчан ко всему случившемуся, это не может не расстраивать. Относительно усиления проверок, я не специалист, но мне кажется, что все-таки что-то нужно делать, потому что у меня ощущение, что сейчас в каком-нибудь Пакистане или Колумбии гораздо спокойнее, чем в Украине", — сообщил спецкор.

В субботу, 4 ноября, в Днепре при выезде на вызов о квартирной краже были ранены пять полицейских. Преступники взорвали две гранаты. Подробнее о происшествии рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Днепра Наталья Гусак.

"На самом деле, все что нам вчера удалось выяснить, это то, что знакомые хозяина квартиры на девятом этаже увидели в окнах блуждающий свет от фонарика, накануне вся семья – муж, жена, двое детей – уехала в отпуск и квартира стала пустая. Поэтому их знакомые обратили на это внимание, сразу вызвали полицию, первыми на место приехала патрульная полиция.

Пресс-служба Днепропетровской области Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены

Они обратили внимание на то, что в квартире действительно что-то происходит и это уже не в их компетенции, и вызвали на подмогу следственно-оперативную группу Самарского района, где это и происходило.

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Пока группа ехала, удалось установить, что рядом проживает отец владельца квартиры, он принес очень быстро ключи, он живет в том же доме, и следственно-оперативная группа уже без родственника поднялась на девятый этаж, где эта квартира расположена. Когда начали открывать замок, замок не открывался. И в какой-то момент, как уже один из пострадавших нам рассказал, двери квартиры открылись, и просто оттуда в них полетела граната РГД-5.

В такой ситуации полицейские уже ничего не могли сделать, они были растеряны, потому что были ранены все четверо, и в этот момент двое человек из квартиры выскочили, побежали, уже по лестничной клетке.

В этот момент внизу дежурила патрульная полиция, но почему-то они не смогли задержать преступников, мне сложно сказать, пытались или нет, но уже на улице завязалась перестрелка между грабителями и патрульными полицейскими. В этот момент грабители бросили еще одну гранату под патрульную машину, это была уже граната Ф-1, и очень быстро скрылись с места происшествия.

То, что мы уже вчера увидели на месте происшествия – подъезд буквально залит кровью, мне сложно сказать, чьей, потому что были свидетели, которые говорили, что вроде полицейские успели ранить грабителей. По другим сведениям, они не были ранены, пострадали только пятеро полицейских.

Одному полицейскому, это сорокалетний водитель, ампутировали ногу ниже колена, состояние его стабильное. Вчера с ним даже удалось пообщаться в реанимации, он будет жить, его здоровью ничего не угрожает. Остальные трое сотрудников следственно-оперативной группы управления Нацполиции тоже получили достаточно тяжелые ранения, у одного рана живота проникающая. Они в достаточно тяжелом состоянии, но тем не менее, угрозы жизни нет, как говорят медики. И ранение получил уже на улице один патрульный полицейский, он обратился за медицинской помощью на месте и он не госпитализирован.

Жители дома не пострадали, все это происходило около десяти часов вечера, соседи по площадке владельца квартиры, которого пытались ограбить, говорят, что изначально они даже не открывали двери, они слышали какой-то шум, грохот, понимали, что там что-то происходит, но двери они уже открыли после того, как прогремел взрыв и полицейские попросили помощи. Потому что первую медицинскую помощь им оказывали люди на площадке, которые живут в соседних квартирах. Потому что пока ехала бригада Скорой помощи, полицейские просто истекали кровью.

Сразу после происшествия появились полицейские посты, они останавливали машины, потому что это все произошло на левом берегу города, на въезде с левого на правый. Но уже утром их не было, в полиции говорят, что план-перехват "Сирена", если он не дает результатов в ближайшие несколько часов, переходят к другим мерам. Поэтому уже утром постов никаких не было и усиления патрулей, по крайней мере, рядовому жителю не видно невооруженным глазом", — сообщила спецкор.

Ранее, комментируя обострение криминогенной ситуации, специалист по безопасности Олег Котенко отметил, что если еще и легализовать оружие в Украине, граждане все проблемы будут решать перестрелками.

А политолог Олег Саакян отметил, что Украина возвращается в 90-е.