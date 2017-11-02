Как изменит жизнь в Киеве усиление мер безопасности. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Нацполиция в Киеве перешла на усиленный режим работы. Так, со 2 ноября будет увеличено количество полицейских нарядов. Они совместно с кинологами будут отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, места массового скопления людей. Также, к проведению мероприятий будет привлечен личный состав всех подразделений полиции, а также Нацгвардии.

По словам директора департамента коммуникации Нацполиции Ярослава Тракало, теперь сотрудники полиции могут просить предъявить документы и проводить поверхностный осмотр вещей граждан и владельцев транспортных средств. На усиленный режим работы перешла и Госпогранслужба: она усилила контроль на всех пунктах пропуска.

Насколько оправданы все эти меры, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином план перехоплення "Сирена" пов'язаний з посиленими заходами безпеки?

— Справа в тім, що ми зараз говоримо дещо про інші речі. Мова йде про те, що Сергій Князєв оголосив про введення особливого режиму несення службової діяльності. Основна мета плану "Сирена" — це коли вчиняється резонансний злочин, і постає необхідність блокувати територію місця вчинення злочину, наприклад, це може бути місто Київ в цілому чи окремі його якісь частини територіальні, з метою виявлення, пошуку і затримання злочинців, які вчинили цей резонансний злочин. Ось яка основна мета плану «Сирена».

Тобто будуть зупинятися автівки, проводитися перевірка документів?

— Так, як правило, виставляються посилені наряди в місцях ймовірного знаходження злочинців, перекриваються автовокзали, залізничні вокзали, центрові розв'язки автомобільних доріг, де здійснюється візуальний контроль з метою виявлення і затримання злочинців.

Якщо злочин стався в Глевасі, то які заходи мали б бути прийняті там? Наприклад, посилений контроль на в'їзді в Київ, на виїзді на Одеську трасу?

— Це такі мають бути заходи, пов'язані саме з перекриттям виїзду, в'їзду до Глевахи, в межах, визначених керівником. Це може бути територія в межах 5 кілометрів, може, 10 кілометрів, тощо. Це вирішує оперативний начальник, який вводить цей план.

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Поліція звітує, що все це було, але люди, які були на той момент в Глевасі після скоєння цього злочину, не помітили посилених заходів безпеки. Як зрозуміти, чи були вони?

— Кожен раз, коли вводяться надзвичайні заходи, пов'язані з введенням особливого режиму діяльності, в тому числі і плану «Сирена», керівництву Нацполіції подається ретельна доповідна записка, яка, до речі, подається відповідним органам державної влади і місцевого самоврядування, про результати цієї роботи. І звичайно, спікери МВС чи Нацполіції зобов'язані були доповісти громадськості про результати введення таких надзвичайних заходів щодо посилення охорони громадського порядку і стабілізації оперативної обстановки. На жаль, ми їх поки що жодного разу не чули.

Щодо посиленого режиму безпеки, який вводиться зараз головою Нацполіції. Наскільки він може бути ефективним?

— На мій погляд, як працівника, як людини, яка безпосередньо займалася такими справами понад 20 років у системі МВС, я можу сказати наступне: реалізація в нинішніх умовах такого посиленого варіанту виглядає більше таким популістським заходом і способом показати якусь підвищену активність роботи правоохоронних органів. Але якщо розібратися по суті, то такий посилений варіант Князєв ввів лише в місті Києві і в Київській області, а не по всій державі. Але я хочу сказати, що наша поліція сьогодні вже майже 3 роки працює в посиленому варіанті. Що означає посилений варіант для міста Києва і Київської області? Ми буквально два дні назад як зняли наряди від парламенту, де було задіяно понад 5 тисяч особового складу поліції. І це теж була робота в посиленому варіанті. Відповідно до нормативних наказів, голова Нацполіції має право оголосити на 20 днів посилений варіант і продовжити його ще на 10 днів, якщо є для цього потреба. Що означає посилений варіант несення служби? Це означає, що такі працівники, як дільничні інспектори, офіцери поліції, як працівники карного розшуку, інших служб, працівників патрульної поліції, сюди їх не задіюють, бо вони працюють в своєму режимі. Це означає, що всіх працівників основних оперативних служб відволікають від виконання безпосередніх завдань. І працівник карного розшуку, який повинен розкривати і розслідувати злочини, буде ходити разом з дільничним інспектором або стояти і патрулювати дороги. Тобто він виконує просту функцію патрульного міліціонера. Чи ефективно це? Я можу з впевненістю сказати, що наприкінці року, коли дійсно є складна оперативна обстановка, це рішення виглядає абсолютно популістським, воно не принесе тих результатів, на які розраховує голова Нацполіції і Арсен Аваков, і я абсолютно підтверджую позицію, що це — шапкозакидництво.

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Представники поліції зараз попереджають про те, що можуть масово зупиняти людей, проводити поверховий огляд, зупиняти автівки, аби суспільство до цього із розумінням відносилося. Як тут забезпечити, аби не повернулися різні корупційні ризики?

— Я не виключаю варіант таких дій. Хоча вірю в те, що наші працівники поліції мають достатньо розуму, професійних знань, умінь і навичок, необхідних для професійного виконання своїх службових обов'язків. Сьогодні працівники поліції, думаю, не погодяться так швидко на злочинні і неправомірні дії. Але безумовно, це в певній мірі обмежує права громадян, дестабілізує їх спокійний розмірений спосіб життя і вносить певні корективи. Особливо це стосується водіїв автотранспорту, які доїжджають до міста Києва, які виїжджають з міста Києва і Київської області. І все це безумовно вплине на їх морально-психологічний стан, і можливо, десь і на дотримання їх особистих прав і свобод.

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