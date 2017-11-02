Спецкор: слишком много пожаров в Одессе и области

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Одессе накануне вечером в санатории "Красные зори" вспыхнул сильный пожар. В СМИ сообщили, что горел двухэтажный заброшенный корпус. Затем огонь распространился на второй этаж и крышу здания, которая впоследствии обвалилась.

Последнюю информацию с места события сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Когда начался пожар, есть ли данные о возможных пострадавших?

— Пожар начался по сообщениям ГСЧС в 21:42. Именно в этот момент им поступил звонок на горячую линию 101, позвонил охранник, который обходил территорию и заметил дым, заметил огонь в старом закрытом деревянном корпусе. Как сообщают спасатели, уже в 21:57 они были на месте и начали тушить возгорание. К тому моменту огонь распространился уже на весь корпус, он был деревянный и воспламенился очень быстро, потому что сам очаг возгорания был внутри. Как это произошло, сейчас выясняет комиссия специальная, которая работает на месте, но огонь был очень сильным, поэтому спасателям пришлось уже практически бороться с тем, чтобы огонь не пошел дальше, то есть не перекинулся на соседние здания. И потушить сам корпус уже, спасти его было уже практически невозможно. На место были отправлены шесть единиц техники, 32 бойца ГСЧС, которые боролись с огнем в течение трех часов. И лишь к часу ночи он был полностью потушен. Одна бригада оставалась там до утра. По моей информации, она дежурит там и сейчас.

Дело в том, что этой ночью в Одессе был сильный ветер, и он постоянно раздувал деревянные угли и то там, то здесь вспыхивали новые очаги дыма, которые впоследствии могли перерасти уже и в огонь. Потому спасатели дежурили на месте и постоянно тушили. При этом у них возникли проблемы: как оказалось, не работают гидранты, которые находились в санатории. Вот еще один такой тревожный звоночек после недавней трагедии в детском лагере "Виктория". Здесь тоже не работали гидранты, и пришлось тянуть за 500 метров пожарные брандспойты для того, чтобы доставить воду на объект, для того, чтобы потушить. И сейчас там уже все спокойно, и в ближайшее время спасатели уедут с места события.

Информации о пострадавших нет. А по поводу причины возгорания, версий — две. Первая — это то, что причиной возгорания могли стать местные бомжи, которые часто забирались в это помещение и там ночевали. Они там как-то грелись. Возможно, они и разожгли небольшой костер, который стал потом причиной возгорания. И вторая версия — это то, что возможно, санаторий подожгли. Дело в том, что он находится в такой очень хорошей прибрежной зоне, там очень дорогая земля. И уже муссируются слухи в одесской прессе о том, что там планируется очередная высотка.

Думская.net Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе

Была информация, что рядом с загоревшимся зданием находятся жилые частные дома. Их жители не пострадали?

— Да, буквально в десятках метров от санатория находятся частные жилые дома. Эвакуации не было. В принципе, спасатели приехали очень оперативно. И огонь еще не успел распространиться из самого корпуса, то есть они очень активно начали тушить корпус, но его спасти уже не удалось. Но дальше огонь уже не пошел.

Думская.net Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе

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К слову, пресс-служба ГСЧС сообщила, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество погибших на пожарах. Кроме того, статистика свидетельствует, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и люди в сложных жизненных условиях.