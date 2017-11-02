Одесса: ЧП на Школьном аэродроме. Что здесь на самом деле происходит?

РИА Новости Украина

29 октября на границе территории военной части А-3571, более известной одесситам как Школьный аэродром, произошло чрезвычайное происшествие. По версии военных, группа неизвестных в балаклавах, представляющих интересы расположенного по соседству торгового центра, ворвалась на территорию части и отхватили кусок оной, установив на принадлежащих военным землях свой забор, пишет Юрий Ткачев.

Захватчики якобы представились представителями "Сити-центра" — большого торгового комплекса, расположенного по соседству с аэродромом. Несколько недель назад на заднем дворе центра, где ранее располагалась парковка, стартовало строительство детского спортивно-развлекательного заведения.

По версии полиции, а также представителей "Сити-центра", всё было иначе: земельный участок, на котором проводились работы, давно отведён торговому комплексу, за его границы рабочие не выходили, а забор устанавливается в рамках реализации согласованного в установленном законом порядке объекта.

Самое интересное, что отчасти правы здесь, возможно, обе стороны. И в то же время — обе неправы. Но — обо всём по порядку.

Все вокруг народное, всё вокруг ничье

В советское время Минобороны, как и другие государственные структуры, владело колоссальными земельными угодьями и множеством объектов недвижимости. Помимо собственно территорий военных частей, это были жилые городки для военных и их семей, различные подсобные помещения, оздоровительные учреждения, спорткомплексы и т.п.

После развала СССР и перехода к рыночной экономике денег у военных стало гораздо меньше, многие такие объекты оказались невостребованными и прозябали в запустении. Зато деньги появились у других людей, которые были готовы найти этим объектам более актуальное в рыночных условиях применение.

Таймер ЧП на Школьном аэродроме

И это, возможно, было бы не так уж и плохо, но проблема заключалась в том, что претендующие на земли и недвижимость Минобороны хотели получить побольше, а заплатить — поменьше. И здесь их интересы нередко совпадали с интересами военных чиновников, которые были готовы тем или иным путём «минимизировать» расходы бизнеса — в обмен на «благодарности» от этого бизнеса им лично.

Только в Одессе можно назвать по крайней мере дюжину объектов, ставших частной собственностью в результате реализации схем той или иной степени законности. Классическим примером стали одесский стадион СКА, военный городок на проспекте Гагарина и т. п.

Аналогичная история происходила и с земельными участками, ранее числившимися за теми или иными военными частями — включая и территорию Школьного аэродрома. Однако здесь были свои нюансы.

Рыбалка в мутной воде

В советское время вопрос принадлежности того или иного земельного участка не вставал как таковой — вся земля была "народной", то есть государственной. Ну а если между двумя государственными структурами возникал земельный спор, то разрешали его по-свойски — в рамках межведомственных взаимоотношений. С переходом к рыночной системе и возникновением самого понятия «частная собственность на землю», возникла необходимость как-то формализовать отношения в этой сфере — в частности, путём оформления отвода земельных участков с выдачей кадастрового номера.

В теории, оформить отводы земли должны были и структуры Минобороны, однако зачастую делать это они не спешили — и не просто так.

Дело в том, что отсутствие внятной земельной документации существенно упрощало военным чиновникам манипуляции с подведомственной им землёй. Допустим, некто хочет заполучить кусочек земли на территории военной базы, полигона, военного городка или чего-то подобного. Всем известно, что эта земля принадлежит военным. Но по факту «на бумаге» этого нет, а значит, формально земля находится в ведении органов местного самоуправления — городских, районных или областных властей. В итоге частники договаривались с военными чиновниками о том, чтобы те (не просто так, разумеется) закрыли глаза на то, что местный совет отводит частному лицу кусочек "их" земли.

Более того. Официальные бумаги 70-80-х годов, которые в теории могли бы быть использованы для установления принадлежности земельного участка и его границ, обрели уникальное свойство "теряться", "сгорать", "поедаться мышами" или иным способом приходить в негодность. Это ещё больше упрощало процедуру приватизации минобороновской земли — если это, конечно, было согласовано с "ответственными лицами".

Таймер Кадастровая карта. Синим отмечены участки, имеющие владельцев

Наиболее громким скандалом последних лет в этом смысле стала история с полигоном в Тарутинском районе, который более 15 лет военными не использовался. Местные власти поспешили оприходовать "бесхозную" землю — с молчаливого (точно по пословице "Молчание — золото") согласия военных. После чего часть полученной таким образом земли сдали частникам, а на другой устроили заказник "Тарутинская степь". И всё было хорошо, пока на место прежних военных чиновников не пришли другие, решившие, что и сами смогут распорядиться этой землёй. Начались суды по оспариванию существующих договоров аренды и возврату участков в ведение военных.

Если бы земля на самом деле была нужна министерству для непосредственно военно-оборонных нужд, этот процесс можно было бы даже назвать восстановлением справедливости. Но проблема заключалась в том, что прямого применения для колоссальных земельных угодий у Минобороны не было: зачастую в итоге земля оказывалась у тех же (или других) фермеров, которые использовали её, как и прежде, но только деньги за её использование шли уже в другие карманы.

И далеко не факт, что о праве пользоваться землёй с фермерами договаривались официально, а деньги пополняли бюджет военного ведомства.

Частный случай

Не является исключением в этом смысле и территория Школьного аэродрома в Одессе. Как может легко убедиться каждый желающий, право собственности на эту землю не оформлено до сих пор. Это, в частности, позволило в разное время "отгрызть" у аэродрома целый ряд земельных участков от 20 соток до нескольких гектаров, которые ушли в частные руки. И уж частники-то не мешкали с оформлением прав на эту землю.

В частности, право собственности на земельный участок "Сити-центра" было оформлено ещё в 2007 году. В настоящее время (с сентября 2017 года) его владельцем является ООО "Югтранс-терминал".

В Минобороны утверждают: рабочие вышли за пределы отведённого им земельного участка и фактически захватили часть аэродромовской земли. Представители "Сити-центра" обвинения категорически опровергают. В правовом поле позиция Минобороны безнадёжна: строители никак не могли захватить "их" землю, просто потому, что военные собственниками земли аэродрома не являются. Более того, даже формально установленная граница поста, т. е. линия, за которую запрещено заходить гражданским, осталась за новым забором, установленным строителями — табличку, обозначающую эту границу, можно рассмотреть на фото с места событий.

Таймер ЧП на Школьном аэродроме

Именно поэтому, по всей видимости, пресс-службой ведомства и было сделано громкое заявление о "нападении молодчиков в балаклавах", "уничтожении имущества" и т.п.: в ситуации, когда доказать свою правоту по закону нельзя, всегда удобно затеять скандал в надежде, что оппонент предпочтёт отступить и не поднимать шум.

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Но самое главное в другом. Весь сыр-бор разгорелся вокруг полоски земли шириной в 12 метров. То есть, ранее имевшие место отводы земли куда большей площади военных не беспокоили. А вот эта 12-метровая полоса стала поводом для скандала на всю страну. Причём, по слухам, вопрос находится на контроле аж оперативного командования "Юг".

Невольно возникает вопрос: не решил ли кто-то из военных чиновников воспользоваться ситуацией для того, чтобы получить отступные от представителей "Сити-центра"? Правда, сами эти представители ни о чём таком не заявляют — по крайней мере, пока.