Днепр и вечный покой: крематорий нужен мертвым, его стройка - живым

РИА Новости Украина

Скоро в моду войдут склепы и колумбарии. А из труб крематория, по словам вице-мэра, не будет ни дыма, ни запаха, пишет Ольга Фоменко.

"Мы приняли решение, что в городе должен быть крематорий. Чем руководствовались? Тем, что в ближайшие 12-15 лет Днепр столкнется с проблемой отсутствия мест под захоронения, – рассказывает вице-мэр, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Михаил Лысенко. – Проблема нехватки мест серьезно и ощутимо уже сейчас существует на ряде кладбищ".

В текущем году коммунальщики расширили территорию погоста на жилмассиве Левобережный-3. Говорят, что это немножечко улучшило ситуацию.

"Полумера, конечно, но все же… — рассуждает Лысенко. – Мы понимаем необходимость комплексного решения проблемы, связанной с нехваткой земли под захоронения, и стараемся подходить к ней прогнозируемо. Я посещал страны, где вопрос с захоронениями успешно решается".

В Португалии, по словам вице-мэра, с нехваткой земли под захоронения столкнулись 50 лет назад.

"Выход нашли, сейчас там три типа захоронений. Наиболее популярный – кремация, её стоимость — 250 евро, в Лиссабоне работают 6 крематориев. Второй вид – захоронения в склепах. Это дорогая услуга, но она также пользуется популярностью. Третий вид захоронений — для наших людей шокирующий. Речь идет о так сказать временном захоронении. Хоронят человека, его останки находятся в земле пять лет, после чего их выкапывают, собирают кости, моют их, складывают в гроб и за 600 евро на 20 лет размещают в специальном колумбарии", — говорит Михаил Лысенко.

Опыт захоронения испанцев Лысенко понравился, и он задумал провести в Днепре настоящую революцию в сфере ритуальных услуг. В городе хотят построить крематорий, колумбарий, а также начать возводить склепы.

"Колумбарий у нас запланирован на Сурско-Литовском кладбище. Там можно будет хранить прах близких. Не для кого не секрет, что многие горожане пользуются услугами крематория в Харькове, – говорит Лысенко. – Кто-то развеивает прах, кто-то закапывает на кладбище. С появлением колумбария можно будет хранить прах там".

Появится в Днепре и крематорий. Во всяком случае его строительство запланировано на ближайшие годы.

"Мы занимаемся отводом земли под крематорий, проектированием и вопросами его строительства. По самым минимальным подсчетам, крематорий обойдется в 1,5 миллиона евро! – рассказывает Михаил Лысенко. – Несколько лет назад похожий крематорий построили в Португалии. Печь им обошлась в 350 тысяч евро, и фильтры – в 400 тысяч евро. Благодаря этим фильтрам нет ни запаха, ни дыма. Это дорогое, но высокотехнологическое оборудование. В следующем году мы определимся с земельным участком, закажем проект строительства".

Сейчас коммунальщики рассматривают под размещение крематория территорию в районе Запорожского кладбища. Есть и другие варианты, о которых пока предпочитают не говорить. Что касается склепов, то располагаться они будут на территории Запорожского кладбища.

"Представители определенных религий производят захоронения исключительно в склепах. Раньше такой возможности не было, поэтому люди отвозили хоронить своих близких во Львовскую область и даже в Польшу. Теперь данный вид захоронения будет доступен в Днепре. В одном склепе можно будет похоронить от одного до 16 человек, — говорит вице-мэр. — Склеп состоит из двух частей: подземной и надземной. Первую реально построить за несколько дней, а со второй придется повозиться. Тут все зависит от пожеланий заказчика и сложности архитектуры склепа".

За строительство склепа заказчикам придется выложить 50 тысяч долларов и больше.

"Я посещал кладбища в нескольких странах, хотел узнать все о склепах – особенности строительства, расположение, размеры, архитектура. У нас склепы существуют в нескольких городах, хорошо, что теперь будут и в Днепре, — говорит руководитель ритуальной службы "Скорбота" Станислав Колесников. – Есть проекты на строительство 4-местного склепа, есть на 8 мест, 10 и так далее. Человек выбирает, после этого специалисты прорабатывают запрос и готовят 3D-презентацию. Отделка склепа может быть из мрамора, гранита, других материалов. Материал, естественно, влияет на стоимость строительства".

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И Станислав Колесников, и Михаил Лысенко акцентирую внимание на том, что склепы позволят сэкономить городскую землю и решить проблему ее нехватки под захоронения горожан.

Несколько лет назад в городе уже хотели строить крематорий. Правда, не за бюджетные деньги. Располагаться он должен был в районе жилмассива Северный. Данным вопросом занимался Станислав Колесников.

"Было помещение, печь купили и привезли. В 2008 году крематорий уже можно было запускать, — говорит Станислав Петрович. – Но возникли сложности. По Закону "О похоронном деле", который вступил в силу в 2004 году, все, что касается кладбищ, не могло находиться в частных руках, только в коммунальной собственности. Я планировал, что построю крематорий и буду сдавать его в аренду городу. Планы не осуществились…"

Сумеет ли мэрия построить крематорий? Общественники-экологи считают, что нет.

"На территории кладбища, бывшего или действующего, нельзя построить крематорий. Там вообще никаких объектов не должно быть, это закон. Плюс есть нормы, согласно которым санитарная зона крематория должна быть не менее 3-х километров в радиусе, — рассказывает глава общественного совета при государственной экологической инспекции Татьяна Лампика. – Еще в декабре 2017 года должен вступить в силу закон "Об оценке влияния на состояние окружающей среды", согласно которому строительство таких объектов, как крематорий, должно быть согласованно с общественностью, а также получить экологическую экспертизу. На мой взгляд, если крематорий построить в районе Запорожского кладбища, то это нарушение и санитарных норм, и закона. Со склепами тоже много сложностей".

Главный санитарный врач области Андрей Кондратьев говорит, что в принципе расположение крематория на территории города возможно.

"Крематории строить в черте города можно. Да, есть законы и нормы, но это возможно. Сейчас такое оборудование — что это просто фантастика какая-то! Что касается склепов, то к ним применяются такие же нормы, как и к обычным кладбищам. Они не должны располагаться менее чем за 300 метров от жилых домов. Никаких сложностей", — уверен Кондратьев.

Если все пойдет так, как запланировали чиновники мэрии, то крематорий в Днепре появится в 2019 или 2020 году. Склепы на Запорожском кладбище, вполне возможно, начнут строить уже в этом году. Со сроком строительства колумбариев в горсовете еще не определились.