Обман средь бела дня: ложь прожиточного минимума украинцев

РИА Новости Украина

Прожиточный минимум — важный государственный социальный стандарт, на основании которого дается оценка уровня жизни в стране. Конституция Украины в статье 48 дает нам право на достаточный уровень жизни, включающий в себя расходы на питание, жилье и одежду, пишет Ирина Нестеренко.

Каждый гражданин имеет право на социальную защиту (право на обеспечение при утрате трудоспособности по болезни и старости, при потере работы). Пенсии и прочие социальные выплаты должны обеспечивать уровень жизни, не ниже от прожиточного минимума, установленного законом (ст. 46 Конституции). Каждый гражданин имеет право на заработную плату не ниже, чем определено законом (ст. 43), т.е. не ниже минимальной заработной платы.

Минимальная заработная плата не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (Закон Украины "Про оплату праці", ст. 9 и 10).

Живи на 320 гривен!

Вы очень удивитесь, когда после всего вышесказанного прочтете Закон "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям". Он разрешает власти устанавливать уровень прожиточного минимума не от жизненных необходимостей человека, а в зависимости от бюджета станы.

"Цей Закон спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист — забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім'ям.

Стаття 5. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік".

Что же о прожиточном минимуме говорится в Законе "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (редакция от 03.08.2017)? В статье 7 прожиточный минимум с 1 января 2017 года установлен в размере 1544 гривны на одного человека в месяц; с 1 мая — 1624 грн, с 1 декабря — 1700 гривен.

А теперь внимание! Статья 9 бюджетного закона предписывает установить в 2017 году уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения социальной помощи малообеспеченным семьям:

— для трудоспособных граждан 20% от прожиточного минимума трудоспособных лиц. Следовательно, трудоспособные граждане, оказавшиеся в трудном материальном положении (заболели или потеряли работу) и подпадающие под категорию "малообеспеченные", могут получить социальную помощь в размере 320 гривен;

— для детей — 85% от прожиточного минимума;

— нетрудоспособное население (пенсионеры и инвалиды) — 100%.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2017 году не может быть больше 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой

Это что же у нас получается? Выходит, что малообеспеченные семьи, имеющие по закону право на социальную помощь, будут получать ее меньше гарантированного в Конституции прожиточного минимума? Не кажется ли вам такой подход несколько странным? Но это еще не все странности, связанные с прожиточным минимумом.

Определимся с понятиями

Чтобы далее был всем понятен весь цинизм отношения власти к малообеспеченным гражданам Украины (а это — большая часть пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и безработных), определимся с самим понятием.

Что такое прожиточный минимум? Если по-простому, то это сумма денег, на которые гражданин может прожить без ущерба для своего здоровья. Денег должно быть достаточно, чтобы купить набор пищевых продуктов и минимальный набор непродовольственных товаров, а также минимальный набор услуг, например, коммунальных или медицинских.

Прожиточный минимум определяется не просто так, а специальным (нормативным) методом, отдельно для детей до 6 лет, для детей от 6 до 18 лет, для работоспособных граждан (которые уже не дети, но пенсионного возраста еще не достигли), для нетрудоспособных граждан (пенсионеры и инвалиды).

Прожиточный минимум применяют для общей оценки жизни в Украине. Все государственные социальные программы должны разрабатываться с оглядкой на прожиточный минимум. Исходя из него, устанавливают размер минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определяют размер социальной помощи (помощи безработным, многодетным семьям, стипендии и т.д.). С оглядкой на прожиточный минимум должны назначаться государственные социальные гарантии и стандарты в здравоохранении, социальном обслуживании, просвещении.

Для каждой области (региона) при разработке своих региональных социальных программ может утверждаться свой прожиточный минимум, но не ниже установленного для всей страны. И это логично, цены и тарифы у нас в каждой области разные.

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Минимум в корзине

Как формируется потребительская корзина, с которой тесно связано понятие "прожиточный минимум"?

По закону (статья 3) должно быть так: набор продуктов питания и непродовольственных товаров определяется в натуральных показателях. Услуги показывают в нормативных величинах потребления. Нормативы потребления пересматривают не реже одного раза в пять лет.

Набор пищевых продуктов формирует Минздрав, который должен учитывать физиологические потребности человека, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Набор пищевых продуктов для детей должен обеспечивать полноценное развитие детского организма. Для детей от 6 до 18 лет должны учитывать дополнительное питание для активного социального и физического развития. Для работающего населения должны учитывать восстановление и сохранение работоспособности (для тех, кто ее утратил). Для пенсионеров — полноценное функционирование организма.

Набор непродовольственных товаров формирует Министерство экономразвития, опираясь на нормативы обеспечения средствами гигиены, медикаментами, средствами защиты человека от воздействия окружающей среды, а также средствами для обустройства быта. Формируя набор товаров, специалисты должны руководствоваться принципом: этот набор должен обеспечить сохранение здоровья человека, учесть особенности всех социальных групп, а также еще и культурно-бытовые потребности.

В набор услуг включают жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, услуги связи, учреждений культуры, образования, здравоохранения и прочее. Все эти услуги должны удовлетворять минимальную потребность человека в жилье, в организации быта, в транспорте и т.д. Коммунальные услуги определяют, исходя из социальной нормы и нормативов потребления этих услуг.

Прожиточный минимум устанавливает Кабмин после проведения научно-общественной экспертизы сформированного набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и услуг в минимальной потребительской корзинке.

Министерство соцполитики обязано мониторить динамику уровня жизни в стране на основе статистических данных об уровне потребительских цен и рассчитывать фактический уровень прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения. Расчеты ежемесячного фактического размера прожиточного минимума должны публиковать до 20 числа следующего месяца на своем сайте и в официальных изданиях.

А что на самом деле?

Прожиточный минимум с мая по декабрь 2017 года у нас установлен в размере 1624,00 гривны. Но уже в августе фактический размер прожиточного минимума, рассчитанный специалистами Минсоцполитики по утвержденной правительством методике, составил 2953,74 гривны плюс обязательные налоги, т.е. в конечном счете он больше утвержденного официального на 1764,45 гривны (или на 108,65%)!

Если называть вещи своими именами, государство сознательно нарушает конституционные права человека и не обеспечивает своих граждан достаточным уровнем жизни. Государство, устанавливая прожиточный минимум в два раза меньше его фактического уровня, тем самым обрекает малообеспеченные семьи голодать в прямом смысле этот слова.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой /

А теперь более детально для каждой возрастной категории.

Дети в возрасте до 6 лет: официально утвержденный прожиточный минимум — 1426 грн; фактический в два раза больше — 2816,82 грн. Из них стоимость продуктов питания — 51,3%; непродовольственные товары — 23,4%; стоимость набора услуг — 23,2%.

Дети от 6 до 18 лет: официально утвержденный прожиточный минимум — 1777 грн; фактический — 3423,71 гривны.

Трудоспособные граждане: официальный прожиточный минимум — 1684 грн; фактический — 3057,78 грн, а с учетом обязательных налогов — 3798,48 гривны — т.е. в 2,25 раза больше официального.

Пенсионеры и инвалиды: официально утвержденный прожиточный минимум — 1312 грн; фактический- 2495,26 гривны.

История в динамике

Если посмотреть архивные материалы Минсоцполитики (к сожалению, они доступны только с 2008 года), можно увидеть еще более интересную информацию о том, как украинские правительства относились к социальным гарантиям государства. Судите сами.

Президент Виктор Ющенко

Ю. Тимошенко с 2008 года повышала прожиточный минимум пять раз: с 592 до 825 грн, в сумме — на 39,4%. Максимальное превышение фактического прожиточного минимума было в июле 2009 года на 33,38%, минимальное — в январе 2008 г. на 5,23%.

Президент Виктор Янукович

Правительство возглавляет Н. Азаров. Повышение прожиточного минимума за пять лет — 15 раз, с 825 до 1176,10 гривны, в сумме — на 42,55%. Превышение фактического прожиточного минимума: на 10,51% (с 01.04 по 30.06.2010). Постепенно разница эта снижается: январь 2012 г. — 8,15%; апрель — 7,04%; сентябрь — 4,73%, октябрь — 3,07%. В 2013 г. разница между утвержденным и фактическим прожиточным минимумом 1,03-6,17%.

Президент Петр Порошенко

Правительство возглавляет А. Яценюк. Прожиточный минимум поднимался один раз на 13,1%. При этом разница между официальным и фактическим прожиточным минимумом достигла рекордных 133,49% (август 2015г.). Повышение прожиточного минимума состоялось 1.09.2015 — 1330 грн, в то время, когда фактический прожиточным минимум был 2685,51 грн — в 2 раза больше!

Премьер-министр Гройсман тоже проводит повышение — 01.05.2016 на 5,19% (1399 грн), в то время, когда фактический прожиточным минимум был 2823,16 грн (на 101,8% больше). До ноября 2016 г. эта разница продолжает расти до 3039,55 грн (на 117,27%).

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С 1 января 2016 г. прожиточный минимум повысили до 1554 грн (на 11,1%), в то время, когда фактический был 2675,72 грн (на 73,3% больше). В апреле 2017 г. фактический прожиточный минимум уже составлял 3280,4 грн, т.е. на 112,46% больше официального!

С 1 мая 2017 г. прожиточный минимум повысили до 1624 грн, а фактический в то время был 3368,55 грн (на 106,81% больше). В июне фактический прожиточный минимум был 3499,06 грн, в июле — 3483,29 грн, в августе — 3388,53 грн. Что будет зимой, когда придется платить еще и за отопление, даже думать не хочется. Ужас!

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Как видите, налицо нарушение главного конституционного принципа, касающееся большинства граждан Украины, и НИЧЕГО! Положение стремительно ухудшается, и это ухудшение мы все видим. Не замечать его уже просто нельзя. В этом месяце добавят пенсии, будем надеяться, что цены и тарифы не будут расти так стремительно. Будем надеяться, что за чертой бедности окажется не вся страна.