Путь Сороса. Будет ли снова "облагодетельствована" Украина

РИА Новости Украина
Больше половины своего личного состояния миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество". Из 25 миллиардов долларов накоплений, по оценке Forbes, в распоряжение фонда перешли 18. По данным газеты The Wall Street Journal, "Открытое общество" теперь — вторая в США по объему денежных активов благотворительная организация после Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
А еще Сорос организовал при своем фонде инвестиционный комитет, который сам же и возглавил, пишет Кирилл Бакеев для Sputnik Эстония.
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Не исключено, что первым номером могут оказаться США. Все-таки Джордж Сорос уже давно спонсирует общественные организации, которые призывают к импичменту президента Дональда Трампа. В начале этого года в США прошла крупная акция под названием "Марш женщин на Вашингтон".
В России, несмотря на предстоящие в марте президентские выборы, структурам Сороса будет сложнее: все-таки еще в ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество фонд содействия". Хотя предприимчивый филантроп наверняка попробует использовать все возможные обходные пути. С таким "благотворителем" ухо надо всегда держать востро.
Желание Джорджа Сороса манипулировать не только на бирже, но и политической обстановкой в разных странах напоминает поведение персонажа сериала "Игра Престолов" — лорда Петира Бейлиша.
Именно в его уста автор саги Джордж Р. Р. Мартин вложил такие слова: "Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взобраться по ней, но оступались и уже не пытались вновь: падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за государство, за богов или за любовь. Все это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъем наверх", — говорил Бейлиш. Впрочем, этот мастер интриги закончил не очень хорошо.