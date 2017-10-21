Украинские гастарбайтеры: вместо заработков - тюрьма

РИА Новости Украина

Согласно официальной статистике, самое большое количество украинцев, попавших в руки торговцев людьми, выявлено на территории России. Второе место сейчас стала занимать Польша.

Безвиз в Евросоюз, более высокие заработки, чем в Украине и упрощенная возможность трудоустроиться манят многих наших граждан. Однако легально трудоустроены там примерно 30 — 40 тысяч человек, а работает – полтора миллиона. Третья страна, где украинцев используют как рабов – Турция, пишет издание "Вгору".

Торговля людьми занимает третье место в мире по выгоде после нелегальной торговли оружием и наркотиками. Ежегодный доход этого "бизнеса" составляет порядка 32 миллиардов долларов. Для преступников это огромные деньги, а для жертв – страдания, разрушенные семьи, утраченное здоровье, и даже жизни. А жертв торговли людьми используют, в том числе, и для распространения наркотиков, и для сексуальных услуг, и при изготовлении порнопродукции, и для трудовой эксплуатации.…

Как рассказала глава правления Херсонского областного центра "Успешная женщина" Анжела Литвиненко, в Украине в последние годы очень много рекламы, в которой обещают высокие заработки курьерам, экспедиторам. А еще появилась новая тенденция — предлагают творческую деятельность с выездом на три месяца. Когда люди звонят по всем этим объявлениям, им объясняют, что работа — в Российской Федерации. Наши соотечественники соглашаются, потому что зарплата очень привлекательная. К тому же, довольно многие из них имеют родственников в РФ, надеются чаще с ними встречаться. Но, к сожалению, в результате, они попадают не просто в экономическое рабство, а зачастую — в руки наркоторговцев.

"Большинство людей сталкиваются с тем, что когда прибывают к месту встречи, у них забирают документы, якобы для легального трудоустройства, — поясняет схему "вербовки" Анжела Литвиненко. – У них забирают мобильные телефоны, поскольку они уже не актуальны на территории другой страны. Выдают другие телефоны, открывают на их имя банковские карточки. Вроде бы все логично, но потом — перевозят в другие города РФ, вручают упаковки наркотиков и принуждают их распространять. Обманом, насилием, угрозами, шантажом, требованиями оплатить расходы на "трудоустройство" — используя разные схемы чтобы человека "сломать", заставить работать на российский наркотрафик".

По последней информации консульства Украины в РФ, там сейчас в местах лишения свободы числятся более 5 тысяч человек наших граждан, задержанных в качестве наркокурьеров. Часть из них уже получили приговоры, часть еще под следствием и находятся в следственных изоляторах (СИЗО). Среди них, как минимум, 9 жителей Херсонской области. Из них семь – из областного центра, двое – из районов Херсонщины.

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"Это только те, о ком известно достоверно, есть подтверждающие документы, — рассказывает глава правления Херсонского областного центра "Успешная женщина. – Мы сотрудничаем с их родственниками, совместно планируем, как "вытащить" наших земляков. Но в то же время было еще очень много звонков из районов области. В основном звонили мамы и говорили, что их дети тоже в России оказались в тюрьме. Но они напуганы и боятся куда-либо обращаться. Предпочитают платить больше денег российским адвокатам, неким правозащитникам, следователям, и так далее. Надеются таким образом как-то смягчить участь своих детей. Но там ситуацию чаще всего контролируют организаторы наркотрафика. И вокруг этого построена целая система, которая зарабатывает якобы на правозащите наших граждан. А в реальности украинцы там абсолютно беззащитны. Есть люди, у которых есть хронические заболевания. Медикаменты они не получают. Родственникам не дают свиданий с задержанными. Даже наши консулы не могут зайти и проверить – есть ли этот человек в СИЗО или нет. Не могут проверить физическое состояния нашего гражданина, условия его содержания. Даже установить, где именно находится тот или иной человек крайне сложно, потому что их "умудряются" перевозить из одного СИЗО в другое. Постоянно меняются следователи, меняются адвокаты. Найти "ответственного" — крайне сложно. Наши граждане, оказавшиеся в России за решеткой, фактически утрачивают всякую правовую защиту со стороны нашего государства. И в то же время наши соотечественники вынуждены часто отказываться от адвокатов, поскольку российские защитники работают против украинских подзащитных. Нашим гражданам выносятся более жесткие приговоры, чем гражданам РФ: от девяти лет заключения и выше, вплоть до пожизненного. У нас есть копии обвинительных документов, из которых становится совершенно ясно – никакие доводы и аргументы, никакие факты в интересах подсудимого все равно не учитываются при вынесении приговоров. Никому еще из наших сограждан не дали срок ниже семи лет".

Поэтому платить деньги "надстройке" российского наркотрафика – нет никакого смысла, убеждена Анжела Литвиненко и другие украинские правозащитники.

Наиболее перспективный сейчас вариант — алгоритм, разработанный Хельсинской правозащитной группой. Прежде всего — это получить нашему гражданину статус пострадавшего от не менее тяжкого преступления – от торговли людьми. Такой статус устанавливает Министерство соцполитики Украины. Что дает этот статус. Во-первых, это дает возможность уменьшить срок наказания. Правда, тут очень многое зависит от позиции российского суда. Но, во-вторых, это дает более широкие полномочия нашим министерствам (как Министерству соцполитики, так и Министерству иностранных дел), чтобы договориться с властями РФ, чтобы людей перевелии отбывать или добывать срок наказания из российских в украинские учреждениях исполнения наказания. То есть, перевезти их в нашу страну. И гипотетически в дальнейшем, в Украине возможен пересмотр приговора. Просто таких прецедентов еще не было. Но, в любом случае, человек будет уже на территории Украины, будет ближе к родственникам и будет защищен украинским законодательством.

Чтобы получить статус пострадавшего от торговли людьми, лучше всего действовать "со всех сторон". Было бы идеально, если бы сам пострадавший сделал об этом официальное заявление – во время следствия, на судебных заседаниях, написал письмо напрямую в Украину, в Министерство соцполитики. А родственники, со своей стороны, чтобы тоже писали заявления в полицию по месту жительства, в областное управление по борьбе с торговлей людьми, что их близкие стали жертвами. Можно также обращаться непосредственно к замминистра соцполитики Наталье Федорович, которая опекается этим вопросом. Присоединяться к неформальным объединения мам, родственников в социальных сетях, которые уже вышли на уровень министерства социальной политики и пытаются сообща освобождать наших граждан.

Если нужна более подробная информация – можно звонить Анжеле Литвиненко по тел. (099) 349-36-47; на национальную горячую линию по противодействию торговле людьми и консультирования мигрантов: 0 800 505 501 (бесплатно со стационарных телефонов) или 527 (бесплатно для абонентов Киевстар, МТС, Лайф).

Но важно понимать, что это – не быстрый процесс. Надо набираться терпения и планомерно, системно работать, объединяясь с правозащитными общественными организациями в Украине, заручаться поддержкой международных общественных организаций и воздействовать на министерства. Поэтому – лучше не покупаться на обещания.

"Но когда мы проводили с молодыми людьми кампанию по противодействию торговле людьми по Херсонской области, — рассказывает Анжела Литвиненко, — то получили ужасающие данные. Подростки очень хорошо идентифицируют, что им предлагают участвовать в наркотрафике. Четко понимают алгоритм вербовки, что стоит за каждым предложением, риски с которыми они могут столкнуться. И, тем не менее, выяснилось — каждый четвертый ребенок уже получил такое предложение и каждый второй из них готов согласиться".

Поэтому в среду, 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми, общественная организация Херсонский областной центр "Успешная женщина" совместно с Департаментом социальной защиты населения Херсонской областной государственной администрации и Национальной полиции проведет в Херсоне информационную кампанию "Опасность не выводится". Акция начнется на углу улицы Суворова и проспекта Ушакова в 15.00.