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    Соглашение Армении с ЕС: подписание отложат?

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    Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС может быть перенесено на декабрь 2017 года или даже январь 2018 года. Однако причина чисто техническая, заверяют эксперты.
    Флаг Армении
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС может быть перенесено на декабрь 2017 года или январь 2018 года по техническим причинам, пишет эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян для Sputnik Армения

    Напомним, что подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС запланировано на 24 ноября текущего года в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел.

    "Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС может быть перенесено на декабрь этого года или январь 2018 года по технической причине. Возможно ЕС не успеет до 24 ноября ратифицировать документ со всеми 28 странами-членами союза", — сказал Меликян.

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    По его словам Брюссель делает все возможное, для того, чтобы не ударить лицом в грязь перед Ереваном и успеть к указанному сроку, так как с армянской стороны ничего не торпедирует подписание.

    Меликян не считает "спорный" для Еревана пункт о консервации армянской АЭС и открытии новой модернизированной станции помехой к подписанию документа.

    Проект Соглашения Армения-ЕС предполагает закрытие Мецаморской АЭС с учетом "необходимости ее замены новой мощностью для обеспечения энергетической безопасности и условий для стабильного развития Армении".

    Однако у Мецаморской АЭС пока нет альтернативы для обеспечения энергетической безопасности страны. Единственное долгосрочное решение — новая станция, для строительства которой в госбюджете страны также нет необходимых пяти миллиардов долларов.

    Политтехнолог Виген Акопян в свою очередь уверен — Соглашение будет подписано 24 ноября.

    "Не думаю, что подписание затянется, и стороны не успеют к 24 ноября, так как они пришли к консенсусу еще на ранней стадии обсуждения соглашения. Однако если это произойдет, то только по техническим причинам", — сказал он в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.

    По его словам, соглашение на 90% было готово перед его парафированием в Ереване 21 марта 2017 года. Что касается пункта о консервации армянской АЭС, Акопян подчеркнул "Ереван и тут найдет выход из положения".

    Программа "Восточное партнерство" предусматривает перспективу ассоциации с ЕС. Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции.

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    Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.

    Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и республикой.

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