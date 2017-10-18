Соглашение Армении с ЕС: подписание отложат?

РИА Новости Украина

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС может быть перенесено на декабрь 2017 года или январь 2018 года по техническим причинам, пишет эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян для Sputnik Армения.

Напомним, что подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС запланировано на 24 ноября текущего года в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел.

"Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС может быть перенесено на декабрь этого года или январь 2018 года по технической причине. Возможно ЕС не успеет до 24 ноября ратифицировать документ со всеми 28 странами-членами союза", — сказал Меликян.

По его словам Брюссель делает все возможное, для того, чтобы не ударить лицом в грязь перед Ереваном и успеть к указанному сроку, так как с армянской стороны ничего не торпедирует подписание.

Меликян не считает "спорный" для Еревана пункт о консервации армянской АЭС и открытии новой модернизированной станции помехой к подписанию документа.

Проект Соглашения Армения-ЕС предполагает закрытие Мецаморской АЭС с учетом "необходимости ее замены новой мощностью для обеспечения энергетической безопасности и условий для стабильного развития Армении".

Однако у Мецаморской АЭС пока нет альтернативы для обеспечения энергетической безопасности страны. Единственное долгосрочное решение — новая станция, для строительства которой в госбюджете страны также нет необходимых пяти миллиардов долларов.

Политтехнолог Виген Акопян в свою очередь уверен — Соглашение будет подписано 24 ноября.

"Не думаю, что подписание затянется, и стороны не успеют к 24 ноября, так как они пришли к консенсусу еще на ранней стадии обсуждения соглашения. Однако если это произойдет, то только по техническим причинам", — сказал он в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.

По его словам, соглашение на 90% было готово перед его парафированием в Ереване 21 марта 2017 года. Что касается пункта о консервации армянской АЭС, Акопян подчеркнул "Ереван и тут найдет выход из положения".

Программа "Восточное партнерство" предусматривает перспективу ассоциации с ЕС. Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции.

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Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.

Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и республикой.