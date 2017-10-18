Спецкор: около Верховной Рады много провокаторов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Возле Верховной Рады продолжается акция протеста, в связи с чем правоохранители снова окружили здание парламента. Так, для охраны общественного порядка задействовали около 3 тысяч полицейских и Нацгвардийцев. Такие данные предоставили в МВД.

Тем временем в 10:00 утра началось заседание депутатов Верховной Рады. Планировалось, что будут рассматривать медреформу.

Что творится в стенах парламента и вокруг него, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года

Як проходить засідання Верховної Ради?

— Зараз триває перерва в засіданні ВРУ, і кілька нардепів України — Єгор Соболєв, Мустафа Найєм, Семен Семенченко і Сергій Лещенко — протягом цієї перерви виходили на площу перед парламентом і цей час використали, аби пробувати спілкуватися з людьми, які тут перебувають. Зміни чисельності учасників мітингу — мінімальні. І далі всіх разом людей, які одночасно перебувають і на Грушевського, і в наметах на Грушевського, і перед ВРУ, навколо сцени і частково в парку, напевно, їх загальна чисельність не перевищує 400-500 чоловік. Рамки металошукачів зняли, їх вже нема, але поліція і далі оглядає речі, які громадяни приносять з собою — сумки, рюкзаки — просять їх відкривати, і навіть перевіряють кишені. Поліцейські і нацгвардійці між собою обговорювали, що заборонено пропускати людей в балаклавах, а також людей, які хочуть чи мають намір пройти сюди з підстилками.

Мітингами, такими акціями сьогодні буквально прискає весь урядовий квартал. Друга акція протесту почалася зранку і триває зараз біля НБУ, партія Вадима Рабиновича "За життя" і далі проводить пікетування напроти приміщення НБУ. Здебільшого там зібрані і стоять старші люди пенсійного віку, і акція там — набагато чисельніша за ту, яка зараз відбувається під ВРУ. Вп'ятеро, а, може, і всемеро більше людей зараз стоять напроти НБУ. Цікаво, що напроти ВРУ все-таки запрацювала звукопідсилювальна техніка, на сцені, яку встановили на мітингу ще вчора партія "Рух нових сил" та решта інших громадських організацій. Зараз лунає музика. За весь той час, коли сцена ожила і почала працювати звукопідсилювальна техніка, ніхто з політиків, які підтримують цю акцію — ні Михайло Саакашвілі, ні решта нардепів — зі сцени ще не виступали. Загалом, мітинг зачаївся, і враження, що сьогодні у учасників нема однозначної відповіді на запитання, яка у них мета саме сьогодні і чого вони очікують від ВРУ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав організаторів акцій розблокувати входи і виходи до парламенту. Чи погодились вони?

Сьогодні ніхто з демонстрантів не блокує виходи, виходи, наприклад, з боку оглядової площадки, від Маріїнського палацу, так само не заблоковані виходи з боку ВРУ на вулицю Шовковичну, там є два виходи. Так само не заблоковані виходи з ВРУ вбік вулиці Садової. У вівторок, насправді, як мінімум три з чотирьох виходів були заблоковані, і мітингарі ставили там дві рамки для проходу, на яких було написано "Я — мудак" і "Я — за народ". Кількох нардепів, наприклад, Надію Савченко, мітингарі зупиняли біля цих рамок, розпитували: чи виступають вони за ті зміни до законодавства, яких вимагає мітинг, і пропонували проходити через ці рамки. Але вчора по обіді загадковим чином ці рамки зникли.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года

Є інформація, що мітингарі планували поїхати сьогодні ввечері автоколоною до президентської резиденції.

— Крім того, що це питання обговорюється в теорії, додали також інтриги кілька нардепів. Наприклад, Єгор Соболєв, який під час перерви вийшов і спілкувався з демонстрантами тут, на вулиці Грушевського, заявив, що протестувальникам слід також сходити пікетувати президента на Банковій. "Надії, що голова держави прийде спілкуватися з демонстрантами тут, під ВРУ, нема, тому, можливо, на майбутнє слід подумати, аби мітингарі сходили туди", — сказав Соболєв.

Читайте также: Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

Напомним, ранее Ивасивка сообщил, что ситуация под Верховной Радой напоминает 2013 год, когда протестующих блокировали грузовиками. При этом, территория вокруг здания парламента буквально нашпигована правоохранителями.