Из Львова: как одно маленькое село взбунтовалось против Садового

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Сельский совет Рясне-Руського бьет тревогу: Львовский городской совет продолжает незаконно распоряжаться его землями. Еще не разрешился конфликт относительно участка, которую власти города продала инвестору под индустриальный парк, как у Садового хотят еще заработать на чужой земле. Речь идет об участке на ул. Т. Шевченко, 335, где расположены здания ООО "Софи". По документам, эта земля принадлежит общине села, однако продать ее планирует город. Следовательно, крестьяне не получат от этого ни копейки. Сельский совет настроен решительно и уже подал иск в суд. Она хочет раз и навсегда отстоять свои права и земли, пишет Инна Базилевич.

По данным, которые сельский совет приводит в исковом заявлении, границы г. Львова расширен указом Президиума ВРУРСР от 27.04.1978 г. № 3308-IX и указом от 09.03.1988 г. № 5541-ХИ включено в границы города село Рясне общей площадью 477 га и утвержден перечень земельных участков предприятий, подлежащих включению в границы г. Львова. В частности, городу Львов отошло село Рясне и промзона площадью 477 га. Следует отметить, что до 1988 года общая площадь сельского совета Рясне составляла 2046 га. Таким образом, к землям села Рясне-Руське Яворивского района Львовской области отошел земельный участок площадью 1456 га.

"Граница между Львовом и Рясне-Руським сельским советом была установлена еще в 1978 году. В 1988 году был последний указ президиума, согласно которого к землям Львова отошла промышленная зона Рясне. После этого никаких нормативно-правовых актов и документов по установлению границ между населенными пунктами не было", – отметила в комментарии ИА ZIK инспектор по правовым вопросам Рясне-Руського сельского совета Юлия Гавелко и добавила, по состоянию на сегодняшний день новая граница между селом Рясне-Руське Яворовского района Львовской области и городом Львов не установлена.

Однако, по словам юриста, это не помешало Львовскому городскому совету в 1996 году провести инвентаризацию земель, а потом проголосовать постановление, по которому в Государственный земельный кадастр внесли данные о том, что земля, на территории сельского совета, принадлежит Львову.

Речь идет о части участка Рясне-Руського сельского совета за пределами населенного пункта, которому был присвоен почтовый адрес г. Львов, ул. Шевченко, 335, хотя, на самом деле это земли запаса за пределами Рясне-Руського сельского совета.

"Согласно постановлениям львовского горсовета, эти земельные участки отнесли к границам Львова и город ими начал распоряжаться. Следовательно, на основании постановления горсовета эти земли передали компании "Интенсив", а затем они были отчуждены компанией "Софи", – сообщила Юлия Гавелко.

По данным Рясне-Руського сельского совета, на указанном земельном участке без ведома и надлежащего согласования с собственником земельного участка был построен ряд зданий и сооружений, которые имеют признаки самовольного строительства.

Так, в частности, согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, ответчику ООО "Интенсив" принадлежит на праве собственности административное здание (лит. "А-6") и здание склада (лит. "Б-1") по адресу г. Львов, ул. Шевченко, 335. Этот объект фактически находится на земельном участке Рясне-Руського сельского совета за пределами населенного пункта. Он построен без согласования собственника земельного участка.

Из информации, полученной на сайте Львовского городского совета, стало известно, что ЛГС причислил к землям города Львова спорный земельный участок, принадлежащий с. Рясне-Руське.

ZIK Митинг против захвата земли села Рясне-Руське в пользу Львова

Так, в частности, постановлением Львовского городского совета от 08.12.2005 года №2892 "О согласовании ООО "Торговый дом "Софи"места расположения земельных участков и предоставления разрешения на изготовление проекта отвода земельных участков на ул. Шевченко, 355 во Львове" (с изменениями внесенными постановлением от 23.02.2006 года №3351) изъято с согласия пользования ОАО "Львовский автобусный завод" земельный участок площадью 5,0195 га на ул. Т. Шевченко, 355 и отнесены к землям города; согласовано ООО "Торговый дом "Софи" место расположения земельных участков и предоставлено разрешение на изготовление проекта отвода земельных участков на ул. Т. Шевченко, 355 (определением от 23.02.2006 года №3351 внесены исправления относительно адреса: вместо ул. Т. Шевченко, 355 на ул. Т. Шевченко, 335) за счет земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения для завершения строительства и обслуживания складского и административного корпусов площадью 4,8471 га в аренду сроком на 10 лет и площадью 0,1724 га в пределах красных линий с ограничениями в аренду сроком на пять лет.

В дальнейшем постановлением Львовского городского совета от 16.03.2006 года №3440 "Об утверждении ООО "Торговый дом "Софи" проекта отвода земельных участков на ул. Шевченко, 335 во Львове" утверждено ООО "Торговый дом "Софи" проект отвода земельных участков на ул. Т. Шевченко, 335 для завершения строительства и обслуживания складского и административного корпусов площадью 4,8471 га в аренду сроком на 10 лет и площадью 0,1724 га в пределах красных линий с ограничениями в аренду сроком на пять лет.

В сельском совете отмечают, что указанными постановлениями Львовского городского совета и непосредственно действиями львовского городского председателя Андрея Садового нарушены права и интересы территориальной общины села Рясне-Руське, в связи с чем незаконно и подлежат отмене по следующим основаниям.

Согласно п.34 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" к исключительной компетенции сельских, поселковых и городских советов относится решение в соответствии с законом вопросов регулирования земельных отношений.

Согласно ч. 1 ст. 122 Земельного кодекса Украины сельские, поселковые, городские советы передают земельные участки в собственность или в пользование из земель коммунальной собственности соответствующих территориальных общин для всех нужд.

Согласно ч. 1 ст. 124 Земельного кодекса Украины, передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется на основании решения соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления согласно их полномочиям, определенным статьей 122 настоящего кодекса, или договора купли-продажи права аренды земельного участка (в случае продажи права аренды) путем заключения договора аренды земельного участка или договора купли-продажи права аренды земельного участка.

Основаниями для признания акта недействительным является несоответствие требованиям действующего законодательства и/или определенной законом компетенции органа, издавшего этот акт.

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Город Львов имеет только один проект по установлению границ г. Львова на общую площадь 10729,6 га (изготовленный в 1978 году), согласно которому спорный участок не находится на территории Львова.

Именно поэтому Рясне-Руський сельский совет заявляет, что действия А. Садового и обжалованные постановления Львовского городского совета не соответствуют требованиям закона и вынесены вне определенной законом компетенции органа местного самоуправления, поскольку спорный земельный участок фактически принадлежит территориальной общине села Рясне-Руське.

Инспектор по правовым вопросам Рясне-Руського сельского совета Юлия Гавелко подчеркнула, город ни разу не обращался в сельский совет относительно этой земли. Однако с 1988 года, когда был создан Рясне-Руський сельский совет, ведутся переговоры относительно становления границ со Львовом.

"Город настаивает на том, что эти земельные участки, которые внесены в Государственный земельный кадастр на основании его решений, принадлежат Львову. Компромисса нам не удается достичь уже на протяжении 30 лет", – отметила юрист и объяснила, когда устанавливаются пределы населенного пункта, то разрабатывается проект землеустройства, который нужно согласовать со смежными землепользователями.

"То есть, если это проект землеустройства Львова по установлению границы, то все окружающие населенные пункты должны подписать согласование. У нас все происходит так же: если мы разрабатываем проект, то все окружающие землепользователи согласовывают наши пределы, – уточнила она. – Проекты землеустройства – границ как Львова, так и границ Рясне-Руського – неоднократно разрабатывались, однако они не были утверждены Верховной Радой Украины. То есть, сейчас нет ни одного нового утвержденного в законном порядке проекта границ".

По ее мнению, Львов хочет увеличить свою площадь за счет окрестных населенных пунктов, однако без согласования с местными общинами.

Следовательно, сельский совет обратился в суд, чтобы отстоять свои права.

"Необходимость обращения с иском связано с тем, что спорный земельный участок и самовольно возведенные на нем объекты недвижимого имущества фактически относятся к землям Рясне-Руського сельского совета за пределами населенного пункта", – отмечается в исковом заявлении.

Юлия Гавелко объяснила, что за это дело взялись только сейчас, хотя решения принимали в 2006 году, потому что ранее о документах горсовета относительно этого участка не было известно сельском совете.

"Когда началась эта громкое дело (относительно земли под индустриальный парк, – ред.), мы начали исследовать иные документы и наткнулись на это", – пояснила юрист.

Напомним, между Львовом и с. Рясне-Руське возник конфликт из-за ситуации, которая сложилась с землей под Индустриальный парк, где крестьяне разбили огороды. В начале весны там начали устанавливать подстанцию, однако люди вышли на пикет и помешали работе техники. Жители даже установили блокпост, чтобы не допустить заезда техники на земельный участок, где Львовский горсовет планирует строительство индустриального парка.

Еще в декабре 2015 года сессия горсовета утвердила заключенный договор между горсоветом и инвестором – львовским филиалом компании "Ситипарк", которая предварительно стала победителем инвестиционного конкурса, после чего земельный участок в промзоне "Рясне-2" ей дали в аренду. Также сессия горсовета приняла решение о продаже этого земельного участка компании по 52,522 млн грн. Соответствующая сумма денежных средств определена предварительно проведенной экспертной денежной оценкой. Позднее управляющая компания намерена инвестировать 50 млн евро в приобретенный участок и построить там около 30 производств.

Компания "СТР" – четвертая в Европе по объему промышленной недвижимости. Индустриальный парк предусматривает большое количество новых рабочих мест и значительные пополнения бюджета Львова.

Теперь в селе опасаются, что городской совет так сам продаст и участок, зарегистрированной по адресу г. Львов, ул. Т. Шевченко, 335 фирме "Софи". Как говорится в исковом заявлении, противоправным изъятием спорного земельного участка и отнесение его к землям города Львова с последующей его застройкой и отчуждением объектов недвижимого имущества при отсутствии согласования собственника земельного участка, нарушены интересы территориальной общины в лице Рясне-Руського сельского совета, которая незаконно лишена возможности реализации своего права на распоряжение земельным участком.

Единственным основанием для граждан и юридических лиц приобретения права пользования земельными участками из земель государственной или коммунальной собственности является решение органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных этим кодексом. Частями 1 и 2 статьи 376 Гражданского кодекса Украины определено, что жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они построены или строятся на земельном участке, не отведенным для этой цели, или без соответствующего документа, который дает право выполнять строительные работы или должным образом утвержденного проекта, или с существенными нарушениями строительных норм и правил. Лицо, которое осуществило или осуществляет самовольное строительство недвижимого имущества, не приобретает права собственности на него.

По убеждению Рясне-Руського сельского совета, поскольку объекты недвижимости, а именно административное здание (лит. "А-6") и здание склада (лит. "Б-1"), находящиеся по адресу г. Львов, ул. Шевченко, 335, построены на земельном участке, который принадлежит сельской общине за пределами населенного пункта, который не был должным образом отведен для этой цели, а также без разрешительных документов, дающих право выполнять строительные работы без надлежаще утвержденного проекта, то есть – самовольно, а потому в соответствии с ч. 2 ст. 376 Гражданского кодекса Украины, право собственности не возникало, в связи с чем не могло быть реализовано в части распоряжения имуществом.

В сельском совете подчеркнули, спорный земельный участок, на котором расположены самовольно построенные объекты, выбыл из владения собственника – территориальной общины села Рясне-Руське Яворовского района Львовской области в лице Рясне-Руського сельского совета – не по воле собственника.

В ч. 2 ст. 152 Земельного кодекса Украины определено, что собственник земельного участка может требовать устранение любых нарушений его прав на землю, даже если эти нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком и возмещения причиненных убытков.

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Согласно ст. 212 Земельного кодекса Украины, самовольно занятые земельные участки подлежат возврату землепользователям без возмещения затрат, понесенных за время незаконного пользования ими. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние, включая снос домов, зданий и сооружений, осуществляется за счет граждан или юридических лиц, самовольно занявших земельные участки. Возврат самовольно занятых земельных участков производится по решению суда.

Согласно статьям 78, 116 Земельного кодекса Украины, граждане и юридические лица приобретают право собственности и права пользования земельными участками из земель государственной или коммунальной собственности по решениям органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных настоящим кодексом или по результатам аукциона.

Согласно ст. 117 Земельного кодекса Украины, передача земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность или наоборот осуществляется по решениям соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, которые осуществляют распоряжение землями государственной или коммунальной собственности в соответствии с полномочиями, определенными настоящим кодексом.

По предписаниям ст. 21 Гражданского кодекса Украины суд признает незаконным и отменяет правовой акт индивидуального действия, выданный органом государственной власти, органом власти АР Крым или органом местного самоуправления, если он противоречит актам гражданского законодательства и нарушает гражданские права или интересы.

Именно поэтому община с. Рясное-Русское считает, что постановления Львовского городского совета №2892 от 08.12.2005 года (с изменениями внесенными постановлением от 23.02.2006 года №3351) и №3440 от 16.03.2006 года подлежат признанию недействительными и отмене, а действия Львовского городского совета относительно распоряжения земельным участком площадью 5,0195 га по адресу г. Львов, ул. Шевченко, 335, который фактически находится на территории Рясне-Руського сельского совета Яворовского района Львовской области за пределами населенного пункта – неправомерными.

Учитывая то, что незаконно возведенные объекты недвижимого имущества во Львове на ул. Шевченко, 335, нарушают права Рясне-Руського сельского совета как собственника земельного участка, имеются основания для возврата собственнику земельного участка с приведением его в пригодное для использования состояние путем сноса спорных нежилых зданий.

Учитывая приведенное выше, Рясне-Руський сельский совет, обратился в Шевченковский районный суд г. Львова с исковым заявлением, в котором просит:

1. Признать неправомерными действия Львовского городского совета относительно распоряжения земельным участком площадью 5,0195 га, по адресу г. Львов, ул. Шевченко, 335, который фактически находится на территории Рясне-Руського сельского совета Яворовского района Львовской области за пределами населенного пункта.

2. Признать незаконными и отменить постановления Львовского городского совета №2892 от 08.12.2005 года (с изменениями внесенными постановлением от 23.02.2006 года №3351) и №3440 от 16.03.2006 года.

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3. Обязать ООО "Интенсив" и ООО "Торговый дом "Софи" собственными силами и за свой счет освободить самовольно занятый земельный участок путем сноса самовольно построенных зданий, а именно административного здания (лит. "А-6") и здание склада (лит. "Б-1"), по адресу г. Львов, ул. Шевченко, 335.

4. Обязать львовского городского председателя, Львовский городской совет, ООО "Торговый дом "Софи" и ООО "Интенсив" вернуть Рясне-Руському сельскому совету Яворовского района Львовской области земельный участок площадью 5,0195 га по адресу г. Львов, ул. Шевченко, 335, который фактически находится на территории Рясне-Руського сельского совета Яворовского района Львовской области за пределами населенного пункта, приведя земельный участок в пригодное для использования состояние путем сноса зданий и сооружений.