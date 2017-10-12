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    Смотри под ноги! В Одессе крадут чугун, оставляя дыры на дорогах

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    Воры набрали нешуточный темп, из-за чего город вскоре рискует остаться с множеством «пробоин». И дело не только в красоте - дыры в дорогах опасны для людей и автомобилей.
    В Одессе участилось воровство чугунных решеток с дорог
    slovo.odessa.ua

    РИА Новости Украина

    В Одессе — новая напасть: с улиц города стали исчезать чугунные решетки дождеприемников. Ясно, что никакой мистики тут нет: их просто воруют и сдают в соответствующие пункты приема. Хороший "бизнес": поднатужился, отодрал решетку, отнес, "куда следует", получил денюжку. Красота, пишет Владимир Зарицкий.

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    УНИАН
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    Как сообщают власти города, "умыкание" чугунных решеток участилось: ежедневно в Одессе "бизнесмены", то есть, попросту вандалы, выламывают их по несколько штук, да еще умудряются вырывать их вместе с ободком.

    "Только за период с 1 августа по 22 сентября 2017 года неизвестные выломали и украли 32 решетки по всему городу. Злоумышленники выламывают и воруют даже временные решетки из арматуры", — сообщают нам официально.

    Коммунальное предприятие "Городские дороги" даже знает, в каких районах города решетки воруют чаще всего. Так вот, больше всего случаев воровства решеток зафиксировано на проезжей части по улице Балковской. Также злоумышленники сняли металлические решетки на улицах: Столбовой, Ришельевской, Екатерининской, Старосенной площади и др.

    Думская.net
    Одесские дороги. Транспортная безопасность

    По фактам кражи решеток дождеприемников в правоохранительные органы направляются заявления. Могу предположить, что заявления копятся, а вандалы «благополучно» воруют дальше. Равно как и (внимание!) пункты приема вторсырья с удовольствием их принимают.

    Думская.net
    Пешеходы. Транспортная безопасность

    Судите сами. На балансе КП "Городские дороги" находятся 4600 решеток дождеприемников, все они располагаются на дорогах Одессы. Если с такой скоростью, как было сказано выше, они будут исчезать и дальше, то не сложно подсчитать, сколько ям получится на дорогах в скором времени.

    Думская.net
    Пожар в доме Руссова в Одессе, 30 сентября 2017

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    И дело ведь не только в полезности и эстетике. Открытый колодец дождеприемника может представлять угрозу для автомобилистов и пешеходов. Что имеем? Специалисты предприятия ежедневно инспектируют городские дороги и оперативно закрывают дождеприемники решетками из арматуры. Потом на их место устанавливаются капитальные решетки. И, значит, их будут воровать уже по новой? И по-новому же сдавать в те самые пункты?

    Какой-то замкнутый круг получается…

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