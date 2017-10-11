Богатые области Италии плачут о большей автономии

РИА Новости Украина

22 октября в Италии пройдет референдум об автономии в областях Венето и Ломбардия (Veneto, Lombardia). Разумеется, речь идет не о независимости, юридической силы он иметь не будет — он имеет исключительно политическую ценность.

У разных областей разные бюджеты и разные проблемы, решением могло бы стать предоставление больших прав для автономий, чем гласит 116 статья Конституции* Италии, которая предполагает переговоры между областями и правительством.

Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии во многих сферах, в том числе сохранения большей части бюджета внутри областей.

В интервью Sputnik Italia специалист по конституционному праву Микеле Аинис (Michele Ainis) рассказал, что можно ожидать от данного референдума: 116 статьей Конституции Италии предусматривается, что каждая область может обладать отличающимися друг от друга полномочиями. Эти полномочия являются результатом переговоров между областями и правительством. Эмилия-Романья (Emilia-Romagna), Венето и Ломбардия решили прибегнуть к 116 статье, только последние две решили узнать мнение граждан, хотя это не нужно делать с процессуальной точки зрения. Значение этого референдума больше политическое, чем юридическое.

Sputnik Italia Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии

Референдум даст политическое основание для того, чтобы Венето и Ломбардия смогли потребовать большей автономии в налоговой сфере, что позволило бы им сохранять большую часть средств, которые области зарабатывают сами. Количество проголосовавших на референдуме также будет важно с политической точки зрения. Губернаторы Венето и Ломбардии смогут продемонстрировать правительству, что граждане поддерживают их требования.

Теоретически реальные результаты в данной ситуации сильно зависит от политической обстановки в стране. Например, если на предстоящих в 2018 г. выборах к власти пришли бы правоцентристские партии, то все требования Венето и Ломбардии были бы выполнены в любом случае, с проведением референдума или без. А на данный момент референдум просто является политическим маневром, не несущим за собой юридической силы. Например, Эмилия-Романья предпринимает шаги к автономии (область ведет переговоры с итальянским правительством о предоставлении им большей автономии) и, возможно, достигнет результатов быстрее, при этом не прибегнув к референдуму.

Sputnik Italia Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии

Я считаю, что вооруженные силы, полиция и социальные службы — единственные структуры, которые должны быть развиты на одинаковом уровне во всех областях, все остальное — дело самой области. Проблемы Калабрии отличаются от проблем Ломбардии, поэтому хорошо, что они могут их решать по-своему. Я также считаю, что нужно дать больше автономии областям, которые более развиты экономически и приносят больше денег в бюджет страны. На данный момент в Италии пять областей с особыми условиями автономии. Было бы справедливо, если бы у всех областей был особый статус.

Sputnik Italia Митинг за большую автономию Венето и Ломбардии

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*(Статья 116 Конституции: Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста имеют особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, установленным конституционными законами).