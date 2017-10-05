Трамп в Лас-Вегасе: напряжение нарастает

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп приехал в среду на несколько часов в Лас-Вегас, чтобы встретиться с работниками экстренных служб и пострадавшими в результате стрельбы.

Полиция и ФБР продолжали допрашивать подругу стрелявшего.

Лас-Вегас жил в среду обычной жизнью, и его индустрия развлечений работала в полную силу, а местные жители и туристы неохотно вспоминали о произошедшей бойне.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и затем покончил жизнь самоубийством. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия, сообщают РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп уже которую неделю работает кризис-менеджером, появляясь то в пострадавшем от наводнений Техасе, то на Пуэрто-Рико, где прошли разрушительные ураганы. В среду он на несколько часов приехал в Лас-Вегас, где встретился с пострадавшими, врачами, полицейскими и пожарными. Встречи проходили за закрытыми дверями, многие улицы были перекрыты в связи с приездом Трампа.

REUTERS Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп приехал в среду на несколько часов в Лас-Вегас, чтобы встретиться с работниками экстренных служб и пострадавшими в результате стрельбы

Президент заявил, что мотивы стрелявшего по людям в Лас-Вегасе Стивена Пэддока пока не известны. На вопрос о том, выяснило ли следствие мотивы Пэддока, Трамп ответил: "Пока нет. Они очень внимательно выясняют". "Мы скоро узнаем, если удастся что-то найти", — сказал Трамп. Он назвал Стивена Пэддока "больным, ненормальным человеком".

"Многие люди получили тяжелые ранения, потому что не хотели уходить (с концерта — Ред.), хотели помочь другим раненым, которые падали там как подкошенные. Люди, которые могли бы не выжить, сейчас поднимаются на ноги и будут выписаны через неделю, две недели, пять недель", — добавил Трамп.

Трамп также произнес традиционную речь, в которой похвалил работников экстренных служб и произнес слова утешения в адрес всей страны.

"Мы с трудом находим слова, чтобы объяснить нашим детям, как такое зло может случиться, как возможна такая жестокость и такое страдание. Но определяющим для нас является не то, что угрожает нам, и не насилие, которое внушает ужас. Определяющим для нас являются любовь, забота и смелость", — сказал Трамп.

При этом он вновь заявил, что не собирается обсуждать вопрос об ограничении ношения оружия, который регулярно и безуспешно поднимается в связи с очередной бойней.

Полиция и ФБР не представили новых деталей преступления, кроме того, что планирование преступления заняло у Пэддока годы. Следствие не исключает, что Пэддоку кто-то мог помогать.

"Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить", — сказал Ломбардо. При этом, по его словам, полиция считает, что подозреваемый десятилетиями вел тайную жизнь. "Нападение было тщательно спланировано", — сказал Ломбардо. "Он десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие", — добавил он.

По словам шерифа, 317 из 489 человек, доставленных в больницы, уже выписаны.

Шериф также дал картину произошедшего — по его словам, у полиции заняло примерно 10 минут на то, чтобы добраться до номера, из которого шла стрельба, но больше 70 минут на то, чтобы в него войти. При этом сама стрельба шла только 10 минут, утверждал шериф. Как стало известно ранее, подозреваемый выпустил по охраннику, постучавшемуся в номер, около 200 пуль, и тот только чудом отделался небольшим ранением. Возможно, это задержало штурм до прибытия спецназа.

@LVMPD Шериф Лас-Вегаса на месте стрельбы

Представитель ФБР, в свою очередь, сообщил, что агенты допрашивают подругу подозреваемого Мэрилу Дэнли, которая прилетела накануне с Филиппин в Калифорнию. Он не сказал, связывают ли Дэнли с преступлением, но подчеркнул, что она не задержана. Представитель ФБР также заявил, что версия теракта на данный момент не рассматривается, но не стал исключать ее напрочь.

Американские СМИ сообщали, что казино гостиницы Mandalay Bay, из которой шла стрельба, почти пустует. В действительности казино приостанавливало работу лишь ненадолго после стрельбы, когда полиция не пускала постояльцев в здание. Число играющих было меньше, чем в других казино, но зал отнюдь не был пуст. Играющие неохотно отвечали на вопросы о произошедшем, давая понять, что просто хотят развлечься. "Это жизнь, и она продолжается", — сказал один из них, отказавшийся назвать свое имя.

В других казино игра шла полным ходом, также в многочисленных театрах шли вечерние шоу, которыми славится Лас-Вегас.

Пожилая пара, также не назвавшая своих имен, приехала в Лас-Вегас отметить годовщину свадьбы. "Планы поменялись. Мы хотели пойти на шоу в понедельник, но нам это не удалось", — сказал мужчина. "Главное, чтобы пострадавших выписали", — добавила женщина.

Работник индустрии развлечений Бетти Хейли сказала, что она была в состоянии "полного шока", узнав о произошедшем. "У нас в Лас-Вегасе многое бывало, но такое — никогда. Нам надо молиться, молиться и молиться, чтобы ничего подобного не повторилось", — сказала она.

@chicagotribune Стрельба в Лас-Вегасе

Гостиница Mandalay Bay еще не решила, будет ли использовать номер, откуда шла стрельба по посетителям, сообщил источник, близкий к компании MGM Resorts, которой принадлежит гостиница.

По его словам, "слишком рано" говорить о возможном использовании комнаты, когда закончится расследование. Компания сотрудничает со следствием.

Также источник сообщил, что все объекты MGM Resorts работают нормально и еще во вторник возобновилось проведение ежедневных шоу, отмененных в понедельник. По его словам, в компании "не увидели большого воздействия" на обороты ее бизнеса в результате инцидента со стрельбой. Компания открыла горячую линию для пострадавших и их родственников, предоставила свои номера некоторым родственникам погибших и выходные дни тем сотрудникам, которые решили сдать кровь. Источник утверждает также, что сотрудникам компании, которые могли испытать стресс из-за инцидента, предоставили возможность обратиться к психологу.

Вместе с тем, сотрудница отеля Mandalay Bay сказала на условиях анонимности, что сотрудникам ничего не говорят об инциденте и запрещают говорить о нем с журналистами.

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Компания MGM Resorts с оборотом около 10 миллиардов долларов в год управляет 12 большими комплексами в Лас-Вегасе, каждый из которых сочетает казино, развлечения и гостиницу на тысячи номеров.

Более 500 доноров сдают кровь ежедневно для пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщила РИА Новости представитель одной из крупнейших донорских организаций United Blood Services Сью Тью.

REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus Стрельба на концерте в Лас-Вегасе

"В понедельник было 670 пожертвовавших кровь, во вторник — 501, и мы надеемся, что сегодня доноров будет больше 500", — сказала Тью. По ее словам, прием крови был временно приостановлен в среду из-за визита в больницу президента США Трампа.

"У нас достаточно крови для срочных нужд. Мы призываем людей назначать время посещения на следующей неделе и до конца года. Мы не хотим, чтобы кровь была просрочена", — добавила Тью.

"Мы хотим также, чтобы доноры сдавали кровь и сейчас, чтобы хватило крови на будущие дни, недели и месяцы", — добавила она.

По словам Тью, срок хранения зависит от компонента крови. Так, эритроциты можно хранить 42 дня, тромбоциты 5 дней, а плазму — примерно год.

Она заверила также, что если образуются излишки крови, они будут переданы в другие города и штаты. Жители США могут записаться на донорский сеанс в интернете на сайте bloodhero.com, добавила она.

Один из доноров, мужчина примерно 35 лет, представившийся Майком, сказал, что рад был сдать кровь.

"Это то немногое, что я мог сделать, чтобы помочь людям", — сказал он.