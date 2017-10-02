12-летняя роженица надеется стать телезвездой

скриншот видео

РИА Новости Украина

12-летняя девочка из Борислава Татьяна Лучишин, которая 17 сентября родила во Львове здорового ребенка, вместе со своей 31-летней мамой, подписала контракт с телеканалом "Интер" об участии в телевизионном шоу. Об этом журналистам сообщила сама Татьяна Лучишин, которую в пятницу, 29 сентября, выписали вместе с дочкой из родильного отделения.

Об этом пишет издание "Поступ".

Молодая мама рассказала, что ребенок родился весом 2,5 кг с помощью кесарева сечения. Девочка здорова, без отклонений в развитии. Назовут ее Дианой и дадут фамилию матери. Рассказать больше мама отказалась, ссылаясь на контракт с "Интером", о сумме контракта также не сообщила. Известно, что за участие в подобных шоу их герои получают 30-40 тыс. грн.

Юную роженицу из роддома встречала вся семья — мама, братики и сестрички. Татьяна — вторая из шести детей в семье.

Отец ребенка в родильное отделение не приехал. О нем Таня не хочет говорить.

Молодая мама, которая учится в шестом классе, не будет посещать школу — она продолжит обучение на дому.

Ранее сообщалось, что 12-летняя жительница Борислава родила во львовском роддоме №1 здоровую девочку весом 2,5 кг. Чтобы роды прошли удачно, школьнице провели кесарево сечение.

Как рассказала главный врач роддома №1 Людмила Шекета, 12-летнюю роженицу привезли во Львов за три дня до родов, которые львовские медики провели 17 сентября путем кесарева сечения.

Девочка 2,5 кг и ростом 48 см родилась с признаками незрелости, поэтому ребенка перевели в Львовский областной неонатальный центр Львовской областной клинической больницы для тщательного обследования и лечения.

По словам врача-неонатолога Ирины Носовой, которая занимается младенцем, с девочкой сейчас все в порядке. Она родилась недоношенной, в 35 недель, но особых отклонений в развитии нет. Малыш уже сам сосет из бутылочки, имеет хороший аппетит и быстро набирает вес. Вчера девочку из инкубатора перевели в кроватку. На этой неделе она еще будет проходить соответствующее лечение, а на следующий ее уже выпишут домой.

Читайте также: Дифтерия пожаловала. Украину опять атакуют забытые болезни

По данным СМИ, отцом ребенка является ее 18-летний сосед. Как пояснил Александр Атаманюк, руководитель Львовского центра прав человека, его могут привлечь к ответственности по ст. 155 УК (Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет. При этом само понятие половой зрелости является исключительно биологическим и индивидуальным и поэтому определяется в каждом конкретном случае на основании обязательной судебно-медицинской экспертизы.

По словам Ирины Носовой, мать 12-летней роженицы не знала о ее состоянии до 33-й недели беременности. Примечательно, что теперь уже 31-летняя бабушка сама имеет шестерых детей, самой маленькой дочке — всего восемь месяцев.

Между тем полиция Львовской области возбудила уголовное дело после рождения ребенка 12-летней школьницей из Борислава.

Как информирует ГУ ЧП во Львовской области, следствие установило, что девочка-роженица воспитывается в многодетной семье. Ее 31-летняя мать воспитывает еще пятерых детей и зарегистрирована как одинокая мать. Предварительно установлено, что отцом новорожденного ребенка является 18-летний сосед роженицы.

По материалам Zaxid.net