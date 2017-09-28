Из Кропивницкого. Политсезон 2017-2018: кто с чем стартует

РИА Новости Украина

Вместе с учебным годом в стране стартовал новый политический сезон. На Кировоградщине, и не только, он начинается сразу с "горячего" – выборов. В конце октября 6 объединенных общин области навсегда уходят из районов в "свободное плавание" прямого самоуправления, пишет Андрей Трубачев.

В ходе уже начавшейся кампании политики, безусловно, станут шлифовать наработки, готовясь к "большим" парламентским выборам, которые должны состояться через два года. Говорят, мы даже можем увидеть новые лица. Тем временем уже хорошо знакомые, а то и до боли примелькавшиеся "портреты" некоторых партийных вождей национального уровня к концу летнего затишья подарили широким массам несколько сюрпризов.

"Модно, молодежно"

Юлия Тимошенко, например, сделала пластику, поменяла прическу и гардероб и внезапно стала похожей на Дейенерис Таргариен, "мать драконов" из популярного телесериала "Игра престолов" о жестокой борьбе за власть в вымышленном мире. И если смена стиля – не просто женский каприз, а партийная вводная из центра на периферию, то сессии Кировоградского областного совета, например, могут стать гораздо интересней и веселее. Одно из его должностных лиц, к слову, недавно уличили в оплате рекламных материалов о самой известной бывшей заключенной страны.

ba.org.ua У Тимошенко новая прическа

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Как бы то ни было, в эксплуатации темы и атрибутов войны Юля не одинока. Очередной яркий образ нашли для лидера списка "Батькивщины" на прошлых выборах в Раду, эпатажной Надежды Савченко, запустившей недавно собственный политический проект. В эфире одного из телеканалов она появилась в белом генеральском френче с украинской вышивкой на погонах. Интернет отреагировал скабрезно: "Усы на нее, и Сталин вылитый" – один из самых сдержанных комментариев. С интересом ждем появления представителей партии Савченко на местах.

24 канал Надежда Савченко

Среди прочих обновлений, правда, иного качества, имеем новую партию олигарха Сергея Таруты "Основа", которую возглавил экс-глава ОГА Кировоградщины Андрей Николаенко. Они уже ведут предвыборную работу с элитами на нашей территории, в том числе принимали участие в инвестиционном форуме в рамках выставки "АгроЭкспо-2017". Еще есть медиамагнат Вадим Рабинович со своей политсилой "За жизнь" – но это скорее вторая корзина для "яиц" "Оппозиционного блока"…

"Быть святее Папы"

Блок Петра Порошенко выходит на старт сезона без Борислава Розенблата. После скандала с янтарем и "агентом Катериной" парламентская фракция БПП приняла решение исключить его из своих рядов и голосовала за снятие депутатской неприкосновенности.

Способность к самоочищению, впрочем, – признак здорового организма. Скорее всего, этот эпизод станет сигналом для представителей партии Президента по всей стране о том, что сейчас не время для участия в мутных делах и схемах, стоит "уйти в монастырь", свято блюсти "облико морале". И тень ни в коем случае не бросать – уже через полтора года, если не будет никакого форс-мажора, страна выходит на президентские выборы, кампания по которым уже, по сути, стартовала у нас с недавнего визита Порошенко.

В той же нехорошей истории засветился и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков – в одном из опубликованных НАБУ материалов он вроде как валит всю вину на коллегу – мол, аферу придумал Розенблат.

Впрочем, "соскакивание" – вообще тренд для политической силы, находящейся де-факто в состоянии клинической смерти. Уже в прошлых местных выборах она не участвовала, определяя своих представителей на местах, например, в списки "Батькивщины" или подконтрольные партийным министрам структуры, такие, как управление юстиции. Можно быть уверенными, что этот тренд сохранится.

"Генералы" и "гастролеры"

В многоликом оппозиционном лагере уже начался вполне предвыборный "чес". На излете лета, хорошо отдохнув и загорев на европейских пляжах, где его застали вездесущие папарацци, к нам снова приехал Олег Ляшко. Как раз накануне возобновления работы урановых шахт после простоя из-за бюрократических задержек в "Госгеонадрах" – чтобы приобщиться, так сказать, к успеху.

Олег Ляшко / facebook Олег Ляшко

Эффект, правда, смазал представитель конкурирующей "Батькивщины" Валерий Кальченко, подчеркнув на встрече с горняками, что точку в их вопросе поставил Президент.

“Кировоградщина начинает становиться магнитом для известных политических персон. Они посещают область, чтобы напомнить о себе на фоне того, что здесь происходит. Поскольку в политике, если ты остановился, то ты уже отстал. Нужно постоянно двигаться вперед”, - сказал в одном из недавних телеэфиров политолог Руслан Стадниченко.

Он отметил также, что рейтинг "радикалов" в области за последнее время упал на несколько процентов, и глава партии заодно поддержал местные ячейки, где заметен недостаток лидеров.

Тем временем на пятки наступают другие "буйные", по сути, топчущиеся с Ляшко на одном электоральном поле. Одна эпопея с уголовными делами, разными подписями, лишением гражданства и силовым прорывом через границу Михеила Саакашвили чего стоит! Что возьмет его украинский политический проект на любых выборах и будет ли в них участвовать – пока сказать сложно. Похожая история УКРОПа имени опального олигарха Игоря Коломойского как-то быстро сошла на нет.

Постепенно маргинализируется и начинавшая как симпатичная европейская партия "Самопомощь". Ее формального лидера, мэра Львова Андрея Садового, фактически "помножил на ноль" мусорный вопрос. А дальше начались совсем неевропейские вещи на местах: из Кировоградского горсовета Александра Артюха, ставшего неугодным и исключенного из партии, "выживали" с кулаками, потом экс-секретарь того же горсовета Владимир Смирнов ударил головой мэра. Все это – вполне в партийном тренде. К примеру, люди одного из наиболее известных членов "Самопомощи" Семена Семенченко из охранной структуры, связанной с батальоном "Донбасс", уже несколько месяцев находятся в Бережинке Кировоградского района.

Как результат – от проведения выборов в Бережинской ОТГ, которые тоже могли состояться этой осенью, отказались сами инициаторы объединения. Мол, какие демократические выборы могут проходить "под дулом"?

"Все на выборы!"

Тем временем в Ассоциации городов Украины подсчитали, что, например, в Помошнянской общине, которая будет выбирать новых руководителей 29 октября, бюджет развития после объединения вырастет в 3 или более раз.

По мнению специалистов, децентрализация – процесс уже необратимый, но процесс формирования общин вполне могут пытаться блокировать политические силы, потерявшие поддержку людей, – им любые выборы невыгодны. Как и части местных руководителей, привыкших "сидеть на потоках", после изменения правил игры эти потоки вполне могут устремиться мимо них.

“Когда проходят выборы подобного типа, в условиях децентрализации, вскрывается целый ряд проблем, которые есть на той или иной территории, - в частности, говорит Стадниченко, кандидат политологических наук. - Александрия во главе с господином Цапюком (его поддерживает "Оппозиционный блок". - Авт.) – это дотационный город. О какой эффективности объединенной территориальной общины можно говорить, если Александрия войдет в ту или иную ОТГ?”

Этой осенью первые выборы пройдут в 202 общинах по всей Украине, всего за два года в стране уже создано более 600. Кировоградская область уже имеет целый ряд успешных примеров объединения, выросших бюджетных расходов, высокой финансовой состоятельности новых территориальных единиц. А областная администрация и ее глава Сергей Кузьменко – решительное намерение проводить эти изменения и в дальнейшем. Так что начавшийся политический сезон, очевидно, будет на нашей территории насыщенным.