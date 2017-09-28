наверх
28.09.201719:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Из Кропивницкого. Политсезон 2017-2018: кто с чем стартует

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (70)

    (обновлено: )39
    Хорошо знакомые, а то и до боли примелькавшиеся "портреты" некоторых партийных вождей национального уровня к концу летнего затишья подарили широким массам несколько сюрпризов.
    Документы
    RIA News | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Вместе с учебным годом в стране стартовал новый политический сезон. На Кировоградщине, и не только, он начинается сразу с "горячего" – выборов. В конце октября 6 объединенных общин области навсегда уходят из районов в "свободное плавание" прямого самоуправления, пишет Андрей Трубачев.

    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Тимошенко и Саакашвили обречены работать вместе - Охотин

    В ходе уже начавшейся кампании политики, безусловно, станут шлифовать наработки, готовясь к "большим" парламентским выборам, которые должны состояться через два года. Говорят, мы даже можем увидеть новые лица. Тем временем уже хорошо знакомые, а то и до боли примелькавшиеся "портреты" некоторых партийных вождей национального уровня к концу летнего затишья подарили широким массам несколько сюрпризов.

    "Модно, молодежно"

    Юлия Тимошенко, например, сделала пластику, поменяла прическу и гардероб и внезапно стала похожей на Дейенерис Таргариен, "мать драконов" из популярного телесериала "Игра престолов" о жестокой борьбе за власть в вымышленном мире. И если смена стиля – не просто женский каприз, а партийная вводная из центра на периферию, то сессии Кировоградского областного совета, например, могут стать гораздо интересней и веселее. Одно из его должностных лиц, к слову, недавно уличили в оплате рекламных материалов о самой известной бывшей заключенной страны.

    ba.org.ua
    У Тимошенко новая прическа

    Смотрите также: Тимошенко во время прямого эфира вручили "Политический Оскар"

    Как бы то ни было, в эксплуатации темы и атрибутов войны Юля не одинока. Очередной яркий образ нашли для лидера списка "Батькивщины" на прошлых выборах в Раду, эпатажной Надежды Савченко, запустившей недавно собственный политический проект. В эфире одного из телеканалов она появилась в белом генеральском френче с украинской вышивкой на погонах. Интернет отреагировал скабрезно: "Усы на нее, и Сталин вылитый" – один из самых сдержанных комментариев. С интересом ждем появления представителей партии Савченко на местах.

    24 канал
    Надежда Савченко

    Среди прочих обновлений, правда, иного качества, имеем новую партию олигарха Сергея Таруты "Основа", которую возглавил экс-глава ОГА Кировоградщины Андрей Николаенко. Они уже ведут предвыборную работу с элитами на нашей территории, в том числе принимали участие в инвестиционном форуме в рамках выставки "АгроЭкспо-2017". Еще есть медиамагнат Вадим Рабинович со своей политсилой "За жизнь" – но это скорее вторая корзина для "яиц" "Оппозиционного блока"…

    "Быть святее Папы"

    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото
    Что грозит Розенблату? Эксперт: кроме моральной ответственности - ничего

    Блок Петра Порошенко выходит на старт сезона без Борислава Розенблата. После скандала с янтарем и "агентом Катериной" парламентская фракция БПП приняла решение исключить его из своих рядов и голосовала за снятие депутатской неприкосновенности. 

    Способность к самоочищению, впрочем, – признак здорового организма. Скорее всего, этот эпизод станет сигналом для представителей партии Президента по всей стране о том, что сейчас не время для участия в мутных делах и схемах, стоит "уйти в монастырь", свято блюсти "облико морале". И тень ни в коем случае не бросать – уже через полтора года, если не будет никакого форс-мажора, страна выходит на президентские выборы, кампания по которым уже, по сути, стартовала у нас с недавнего визита Порошенко.

    В той же нехорошей истории засветился и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков – в одном из опубликованных НАБУ материалов он вроде как валит всю вину на коллегу – мол, аферу придумал Розенблат. 

    Впрочем, "соскакивание" – вообще тренд для политической силы, находящейся де-факто в состоянии клинической смерти. Уже в прошлых местных выборах она не участвовала, определяя своих представителей на местах, например, в списки "Батькивщины" или подконтрольные партийным министрам структуры, такие, как управление юстиции. Можно быть уверенными, что этот тренд сохранится.

    "Генералы" и "гастролеры"

    В многоликом оппозиционном лагере уже начался вполне предвыборный "чес". На излете лета, хорошо отдохнув и загорев на европейских пляжах, где его застали вездесущие папарацци, к нам снова приехал Олег Ляшко. Как раз накануне возобновления работы урановых шахт после простоя из-за бюрократических задержек в "Госгеонадрах" – чтобы приобщиться, так сказать, к успеху.

    Эффект, правда, смазал представитель конкурирующей "Батькивщины" Валерий Кальченко, подчеркнув на встрече с горняками, что точку в их вопросе поставил Президент.

    Надежда Савченко об Олеге Ляшко. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Савченко объяснила, почему не бьет Ляшко, когда тот ее оскорбляет

    “Кировоградщина начинает становиться магнитом для известных политических персон. Они посещают область, чтобы напомнить о себе на фоне того, что здесь происходит. Поскольку в политике, если ты остановился, то ты уже отстал. Нужно постоянно двигаться вперед”, - сказал в одном из недавних телеэфиров политолог Руслан Стадниченко.

    Он отметил также, что рейтинг "радикалов" в области за последнее время упал на несколько процентов, и глава партии заодно поддержал местные ячейки, где заметен недостаток лидеров.

    Тем временем на пятки наступают другие "буйные", по сути, топчущиеся с Ляшко на одном электоральном поле. Одна эпопея с уголовными делами, разными подписями, лишением гражданства и силовым прорывом через границу Михеила Саакашвили чего стоит! Что возьмет его украинский политический проект на любых выборах и будет ли в них участвовать – пока сказать сложно. Похожая история УКРОПа имени опального олигарха Игоря Коломойского как-то быстро сошла на нет.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу

    Постепенно маргинализируется и начинавшая как симпатичная европейская партия "Самопомощь". Ее формального лидера, мэра Львова Андрея Садового, фактически "помножил на ноль" мусорный вопрос. А дальше начались совсем неевропейские вещи на местах: из Кировоградского горсовета Александра Артюха, ставшего неугодным и исключенного из партии, "выживали" с кулаками, потом экс-секретарь того же горсовета Владимир Смирнов ударил головой мэра. Все это – вполне в партийном тренде. К примеру, люди одного из наиболее известных членов "Самопомощи" Семена Семенченко из охранной структуры, связанной с батальоном "Донбасс", уже несколько месяцев находятся в Бережинке Кировоградского района.

    Как результат – от проведения выборов в Бережинской ОТГ, которые тоже могли состояться этой осенью, отказались сами инициаторы объединения. Мол, какие демократические выборы могут проходить "под дулом"?

    "Все на выборы!"

    Украинцы о децентрализации
    РИА Новости Украина
    А была ли реформа? Украинцы о децентрализации

    Тем временем в Ассоциации городов Украины подсчитали, что, например, в Помошнянской общине, которая будет выбирать новых руководителей 29 октября, бюджет развития после объединения вырастет в 3 или более раз. 

    По мнению специалистов, децентрализация – процесс уже необратимый, но процесс формирования общин вполне могут пытаться блокировать политические силы, потерявшие поддержку людей, – им любые выборы невыгодны. Как и части местных руководителей, привыкших "сидеть на потоках", после изменения правил игры эти потоки вполне могут устремиться мимо них.

    “Когда проходят выборы подобного типа, в условиях децентрализации, вскрывается целый ряд проблем, которые есть на той или иной территории, - в частности, говорит Стадниченко, кандидат политологических наук. - Александрия во главе с господином Цапюком (его поддерживает "Оппозиционный блок". - Авт.) – это дотационный город. О какой эффективности объединенной территориальной общины можно говорить, если Александрия войдет в ту или иную ОТГ?”

    Этой осенью первые выборы пройдут в 202 общинах по всей Украине, всего за два года в стране уже создано более 600. Кировоградская область уже имеет целый ряд успешных примеров объединения, выросших бюджетных расходов, высокой финансовой состоятельности новых территориальных единиц. А областная администрация и ее глава Сергей Кузьменко – решительное намерение проводить эти изменения и в дальнейшем. Так что начавшийся политический сезон, очевидно, будет на нашей территории насыщенным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?