Из Львова. Отчет о смерти 12-летнего Романа Кулака: виноваты врачи

Фото из открытых источников

РИА Новости Украина

В департаменте здравоохранения ЛОГА озвучили отчет комиссии относительно обстоятельств смерти 12-летнего Романа Кулака и надлежащего выполнения своих обязанностей медиками Жидачевской районной больницы и Охматдета.

Выводы членов комиссии сводятся к тому, что персонал районной больницы допустил ряд грубых ошибок, которые привели к установлению неправильного диагноза, потере драгоценного времени и невозможности спасения парня во львовской больнице, сообщает информагентство ZIK.

В первую очередь председатель комиссии отметил, что причиной смерти мог быть как заворот кишок, так и образование тромба в сосудах кишечника. Также он сообщил, что такая болезнь, особенно у детей, сейчас встречается крайне редко – у одного человека из 25 тысяч. И течение заболевания может быть очень нестандартным, но все же, проанализировав медицинские данные, болезнь можно было четко диагностировать.

Далее он рассказал, что ошибки врачей Жидачевской районной больницы начались с приезда скорой помощи, когда были склонны считать причиной недуга тепловой удар или отравление.

Ряд нарушений выявили и при первичном осмотре ребенка в приемном отделении: не было сделано всех необходимых обследований и не привлечено нужных специалистов. Да, хирург осмотрел только через несколько часов и то лишь поверхностно, а педиатра вообще не привлекли. Исходя из этого и был поставлен неправильный диагноз — сначала склонялись к тепловому удару, а впоследствии — к отравлению. И, в результате, мальчика направили на лечение в инфекционное отделение с соответствующим набором медикаментов, которые не только не улучшали состояние ребенка, а в некоторых моментах ухудшали его.

По обследованию. УЗИ брюшной полости сделали только через несколько часов после осмотра хирурга, а результаты обследования не побуждали врачей к быстрым и активным действиям. А лапароскопию не сделали, потому что не считали нужным. О рентгене и томографии речи вообще не шло, ведь для этого надо было направлять в Охматдет.

О том, что силами районной больницы не удастся что-то сделать, и то, что у ребенка, вероятно, заворот кишечника, догадались только после 11:00, когда драгоценное время было потеряно. Ведь отмирание клеток кишечника при полном перекрытии доступа крови наступает через 1,5-3 часа.

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Но и в этом случае к транспортировке в Охматдет отнеслись халатно. Не вызывали реанимобиля и не скоординировали работу с хирургами во Львове. А сопровождала больного в машине даже не профессиональный хирург или педиатр, а обычный фельдшер.

Врачи Охматдета, приняв ребенка, сразу установили правильный диагноз и срочно начали операцию. Сначала была удалена только часть кишечника, потому что была надежда на то, что остальной начнет работать, но она не сбылась и через 3 часа сделали следующую, когда удалили весь кишечник.

Но спасти мальчика не удалось, ведь началась интоксикация, сердечная и почечная недостаточность, другие необратимые, не совместимые с жизнью процессы.

Родители мальчика и их адвокат отметили, что к медикам Охматдета не имеют никаких претензий — их действия четко соответствовали медицинскому протоколу. Все вопросы к специалистам по Жидачева: почему не собрали анамнез? Почему не созывался консилиум врачей, который необходим в таких сложных случаях, а все медики действовали по своему усмотрению? Почему к осмотру не привлекли педиатра, а из-за его отсутствия больного не направили к специалисту во Львове? Почему не провели даже возможных в Жидачеве аппаратных обследований, а осмотр хирурга, мало того, что был запоздалым, так еще и только смотровой? Почему историю болезни удалось забрать только на 10 день со дня смерти, и то с многочисленными признаками исправлений и дописываний?

Все замечания родителей и их адвокатов были учтены комиссией. Также эксперты направили запрос в поликлинику по месту регистрации Ромы Кулака с целью получить амбулаторную карту, которая должна дать ответ на вопрос об отсутствии болезней, которые могли бы повлиять на быстрое развитие смертельной болезни.

Фото из открытых источников Роман Кулак

Корреспонденту ИА ZIК также удалось узнать причину такой задержки в работе комиссии. Оказывается, она начала экспертизу еще в августе 2017 года, но результаты были обнародованы только сейчас, ведь ряд специалистов были в отпусках и они позже приобщались к выводам расследования.

Следует отметить, что это лишь предварительные выводы экспертов. Окончательный их вариант утвердят после добавления еще ряда важных материалов.

Напомним, 12-летний Роман Кулак умер 27 июня 2017 года. Ему не смогли вовремя диагностировать в Жидачевском районной больницы заворот прямой кишки. Благодаря активной позиции отца мальчика, трагический случай приобрел немалый резонанс. Сейчас он под личным контролем Президента Украины, заместителя Генпрокурора, народных депутатов, журналистов.