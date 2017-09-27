Взрывы в Калиновке: люди сидят в подвалах - спецкор

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Полицейские Винницкой области и приданные силы из четырех областей Украины работают в усиленном режиме в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие пожара на военных складах вблизи Калиновки.

Подробнее о том, что происходит в Калиновке, рассказал в места событий в эфире радиостанции Голос Столицы активист организации "С14" Сергей Бондарь.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Евакуація наскільки успішно зараз продовжується? І скільки людей ще залишається в Калинівці?

– Людей досить багато залишається. Калинівка, центр міста безпечний, плюс-мінус. Деякі прильоти стаються хаотично. А зараз вивозимо максимально людей похилого віку. З нами контактують їхні родичі. І ми зараз як раз їздимо за адресами, намагаємося вивозити всіх людей до райадміністрації. Далі вже комунальним транспортом, транспортом МНС, цих людей евакуюють далі.

Чому люди не евакуюються? Немає можливості?

– Хтось не має транспорту. Хтось просто не має бажання. Люди просто дійсно не розуміють до кінця масштабів катастрофи. Бо вибухає тут буквально щосекунди.

Повідомлялося, що траси перекриті в районі Калинівки. Це на заважає евакуації?

– Це як раз і допомагає евакуації. Тобто люди, які їдуть цілеспрямовано сюди і можуть аргументувати мету своєї поїздки, для того, щоб вивезти своїх родичів, то очевидно, що цих людей здебільшого пускають. Не пускають загальний трафік просто, який транзитом мав би йти через ці траси.

Кажуть про те, що принаймні два села дуже сильно постраждали від цих вибухів. Чи відповідає це дійсності?

– Це відповідає дійсності. Зараз бабусю відвезли лежачу, ідемо зараз на Павлівку. Я ще там не був. Ми зараз тільки направляємося туди. І в чому ситуація, що люди всі, які дзвонять звідти, кажуть, там будинок зруйнований, будинок розбитий, будинок, сарай горить, я в підвалі, приїздіть, рятуйте. Така ситуація.

Також повідомлялося неофіційно, що зруйнована школа. Офіційно цю інформацію спростували. Ви що можете сказати з цього приводу?

– Ми повз неї будемо їхати, я можу актуалізувати цю інформацію найближчим часом. Зараз в самому центрі Калинівки, куди ми привозимо як раз людей, поруч зі мною пошта, будівля явно пошкоджена. Тобто вікна вибиті. Чи це посеред ночі щось прилетіло, чи це вибухова хвиля, не ясно. Проте багато будинків стоять без вікон.

Повідомляється також, що в 10-15 кілометрах є вузлова та сортувальна залізнична станція, а там начебто нафтобаза, яка горить. Чи дійсно це так?

– Не бачив на власні очі, тому не можу цього коментувати. Але ми готові залишатися на зв'язку.

К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.