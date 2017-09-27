Спецкор: из-за взрывов в Калиновке госпитализированы более 200 человек

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Калиновке Винницкой области горит и взрывается один из крупнейший военных арсеналов Украины. Жителей города и других населенных пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома, размещают в школах областного центра.

Подробнее о том, что происходит в Калиновке сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ирина Коваленко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається зараз?

— Вже десяту годину як не вщухають вибухи, які чутно і у Вінниці, і в місті Калинівка, яка безпосередньо досить близько розташована до військових складів.

Хочу сказати, що і досі вибухи чутно, і говорять, що може продовжуватися така ситуація впродовж кількох днів. Наразі в посиленому режимі працюють і правоохоронці, і рятувальники, і військовослужбовці. Наразі перекриті автошляхи, які пролягають поблизу саме місця надзвичайної ситуації. Також припинено залізничне сполучення, яке проходить також через місто Калинівку і населені пункти, які поруч.

facebook.com/sosvinkal Последствия взрывов на складах боеприпасов в с. Калиновка

Також відомо, що вже евакуювали з найближчих до епіцентру надзвичайної ситуації людей. Це близько 28 тисяч людей. І дійсно багато людей роз'їжджалися до знайомих у різні сусідні області України.

Евакуювали вже всіх або евакуація продовжується?

– Можна сказати, що евакуація продовжується, тому що наразі я знаходжуся у місті Калинівка і тут ще є місцеві мешканці. Таких досить небагато. Однак не всі ще залишили свої будинки. Автобуси ще наразі є, і можна залишити населені пункти, однак більша частина людей залишила свої домівки ще вночі.

Що кажуть високопосадовці, щодо причин цього інциденту?

– На жаль, ніяких прес-брифінгів не було організовано. Поспілкуватися, почути їхні думки безпосередньо від них не вдалося. Єдине, що відомо з офіційних заяв, які розміщені у соціальних мережах. Це те, що дійсно всі сили кинуті на те, аби врятувати все ж таки місцеве населення.

Також кинуті сили на те, аби не дати розповсюдитися вогню на більшу територію. Також знаємо, що працюють і вогнеборці на місці та працюють досить багато правоохоронців у населених пунктах, які евакуйовані задля того, аби уникнути мародерства в домівках, які вимушено покинули жителі різних сіл і міст.

Є інформація про те, що снаряд потрапив в школу і вона зруйнована. Чи правда це?

– Від місцевих мешканців, зокрема, міста Калинівка ми дізналися, мінімум дві домівки зруйновані саме внаслідок потрапляння в них снарядів. Також багато вибито саме вікон і пошкоджені дійсно лахи будівель.

Проте, наразі якогось повного переліку і кількості будівель, які постраждали внаслідок цієї надзвичайної ситуації, немає, тому що ми розуміємо, що вибухи продовжуються. І наразі навіть обстежити всі ділянки просто неможливо.

vn.dsns.gov.ua Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке

І зараз рятувальники та інші спецслужби все ж таки свої сили витрачають на ліквідацію пожежі і евакуацію людей.

Але про двох поранених інформація все ж таки підтверджується?

– Так, зокрема, вчора ще вночі стало відомо, що евакуйованих людей доправляють до лікарні, також навчальних закладів, зокрема, міста Вінниці. І відомо, що лише за кілька годин вчорашнього дня після евакуації у вінницьку районну лікарню було доставлено близько 200 людей. Наразі ця цифра, мабуть, набагато більша.

REUTERS Yurii Basiuk Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

На жаль, ще не вдалося уточнити. На той момент, ще вночі було відомо про двох постраждалих жінок, які отримали саме вибухові поранення. Їхньому життю, як запевнили лікарі, нічого не загрожує.

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