Кредитных денег в Киеве на всех не хватит — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Столичному малому и среднему бизнесу частично упростили доступ к кредитам. Киевсовет принял решение, что город теперь будет компенсировать 50% ставки по кредиту. Заемщиками могут быть резиденты Украины, зарегистрированные в Киеве, производственные мощности которых находятся на территории столицы.

В этом году на реализацию программы финансово-кредитной поддержки выделено 10 миллионов гривен, а на следующий год планируется предусмотреть в бюджете столицы на эти цели 20 миллионов гривен.

Положение столичного бизнеса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.

Как именно будет работать эта программа? Куда нужно обращаться бизнесу, чтобы получить частичную компенсацию от процентной ставки?

— Сама программа реализуется КГГА вместе с немецко-украинским фондом. Немецко-украинский фонд для этого подтягивает банки-партнеры и по сути дела, субъекты предпринимательской деятельности, малые или средние предприятия, обращаются в банки-партнеры для получения кредита. Собирается пакет документов практически почти как стандартный пакет документов, который подается для кредитов, но здесь есть критерии, по которым данные субъекты деятельности либо подпадают под эту программу, либо не подпадают.

А что за критерии?

— На сегодняшний день всего четыре критерия. Первое, это регистрация и размещение производственных мощностей должны быть в Киеве. Второй критерий — вид деятельности. В эту программу не вложили все виды экономической деятельности. Есть дополнение к этой программе. Там порядка десяти-пятнадцати видов экономической деятельности, которые подпадают под эту компенсацию кредитных ставок. Следующий критерий, это целевое назначение кредитов в рамках основных направлений деятельности заемщика. Здесь имеется в виду, что кредиты могут расходоваться только на приобретение оборудования, основных средств производственного назначения. То есть, не может использоваться на оборотные средства. И четвертый критерий, это собственно взнос предпринимателя. Он должен быть не меньше 20% от суммы кредитования.

А кто будет принимать решение, какие из предприятий могут получить такую помощь? Не получится так, что деньги из городского бюджета будут получать "свои"?

— Здесь ситуация будет выглядеть таким образом: если вообще рассмотреть общую программу финансирования, на следующий год это будет порядка 20 миллионов гривен, исходя из этого, если рассчитывать, процентная ставка там получается порядка 15%, половину город компенсирует, это 7,5%, отсюда получается цифра общая кредитования под эту программу где-то 267 миллионов гривен. Понятно, что этого не хватит для всех предпринимателей Киева. На сегодняшний день предусмотрен механизм такой: субъекты подают заявки в банки, банки составляют реестр, вернее банк передает информацию в немецко-украинский фонд, который составляет реестр и подает этот реестр в департамент промышленности КГГА. И уже департамент промышленности принимает решение: такой-то субъект идет в эту программу или не идет.

На основании каких критериев? Тех, что вы перечислили?

— Да, основанием являются эти критерии.

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Если будет большее количество предприятий, соответствующих этим критериям? Больше, чем это может позволить себе городской бюджет.

— По логике, я так понимаю, что исчерпывается максимально предельная сумма кредитов, которые может покрывать городской бюджет, эти процентные ставки, то дальнейшее участие в программе уже новых участников не берут. Это так должно быть. Хотя я с вами абсолютно согласен, что подобная схема предусматривает коррупционные риски. Никуда не денешься. Я считаю, что государство должно создавать условия для того, чтобы деньги сюда приходили и бизнес здесь развивался сам по себе. Но это именно государство должно делать. В рамках полномочий Киевсовета это сделать невозможно, поскольку Киевсовет не регулирует налоговую систему страны и Киевсовет не регулирует очень много разрешительных вещей.

Киевсовет в данном случае готов помочь предпринимателям лишь с погашением частичным процентной ставки по кредитам, или все-таки можно ожидать и некоего участия города в залогах по этим кредитам?

— Нет, речь идет исключительно о компенсации процентной ставки. Не полной, частичной компенсации.

Эти деньги безвозвратные или через какое-то время предпринимателю придется возвращать эту компенсацию городу?

— Нет, возвращать не придется, но в этой программе прописано, что если вдруг предприниматель, получив эти деньги, начнет их использовать не по целевому назначению, то он исключается из этой программы и город может начинать процедуру возмещения тех средств, которые были направлены на погашение процентов для этого.

Процедура через суд?

— Да, конечно.

Кто будет контролировать, на что именно предприниматель тратит эти деньги?

— Здесь основной контроль — банки, поскольку банки выдают кредиты. Банки и сейчас контролируют всех своих заемщиков. Куда используются средства, как себя чувствует заемщик, какое финансовое состояние у него, то есть все это остается и первоначальная информация будет идти от банка. Если банк будет видеть, что заемщик средства использует не по назначению, грубо говоря, взяли под оборудование, а купили яхту себе, соответственно, это и для банка опасно, потому что деньги просто растранжирили, понятно, что дальше вопросы с возвратом кредита возникают.

А как будут выбирать банки, с которыми городской бюджет будет сотрудничать по этой программе?

— Это будет список из нескольких банков. Этим списком занимается немецко-украинский фонд. Он имеет определенную регистрацию при Кабмине, и соответственно банки, которые будут хотеть участвовать в программе, они будут заключать соглашение с этим немецко-украинским фондом, чтобы попасть в эту программу.

В этом году уже предусмотрено 10 миллионов гривен на реализацию этой программы. То есть, уже сейчас предприниматели могут подавать свои заявки на получение частичной компенсации от города по кредитным ставкам на по кредитам?

— Дело в том, что почему приняли это сейчас и достаточно в ускоренной процедуре: чтобы хоть что-то успеть освоить еще в этом году. Я потому и говорил про 20 миллионов следующего года, которые можем посчитать на весь год. А в этом году уже больше, чем полгода прошло. Это будет сейчас зависеть от расторопности департамента. Первое — само решение было принято только в четверг, значит, оно должно пройти всю процедуру — опубликования, вступления в действие, подписания городским головой. Мы надеялись, что в этом году уже начнет работать эта программа.

К слову, за последние два года украинцы потеряли порядка ста миллиардов гривен в банках, выведенных с рынка. Об этом в эфире Голоса Столицы заявил эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.