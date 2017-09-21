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    Умань хасидская, новогодняя: взрыв, пожар и поборы

    (обновлено: )16021
    В Умани, где паломники-хасиды празднуют Новый год, неспокойно: в 60 метрах от могилы цадика Нахмана произошел пожар, рядом с жильем хасидов прогремел взрыв, а местное население спешит заработать на иностранцах.
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Пожар в 60 метрах от могилы цадика и взрыв

    Рош а-Шана-2017
    УНИАН
    Праздник со скандалом. Хасиды заняли Умань

    На территории Мемориального комплекса цадика Нахмана в одной из квартир, где жили хасиды, накануне вечером вспыхнул пожар.

    Инцидент, по данным ГСЧС, произошел на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Софьи Петровской в 60 метрах от могилы духовного наставника всех хасидов. Спасатели отмечают, что пожар произошел из-за свечей, которые паломники установили на пластиковом подоконнике кухни. 

    Двенадцать хасидов из соседних квартир, расположенных на этаже, эвакуировали. Погибших и травмированных нет.

    ck.dsns.gov.ua
    Пожар в Умани

    Спасатели напомнили, что ранее предотвратили два пожара в жилых домах, где хасиды на балконах установили мангалы и жарили мясо. Жар с мангалов едва не привел к возгораниям.

    В ночь на четверг в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. По данным Национальной полиции, от взрыва повреждена крыша одного из гаражей.

    Смотрите также: В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв

    В результате ЧП пострадали мужчина и 13-летний подросток, гражданин Израиля, получивший порез руки. Мужчина получил незначительные повреждения в виде покраснения на бедре и от  оказания медицинской помощи отказался.

    npu.gov.ua
    Взрыв в Умани

    Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

    После ЧП по приказу главы Нацполиции в город выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

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    Аброськин, комментируя инцидент сообщил, что на месте происшествия сейчас работают пять усиленных следственно-оперативных групп полиции. Кроме того, им будут оказывать помощь специалисты Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, которые прибыли в Умань из Киева. В тесном сотрудничестве с украинскими полицейскими находятся и 17 полицейских Израиля, которые тоже находятся в Умани.

    "Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве. Более подробно можно говорить после сбора и анализа всей информации. <…> Я здесь не вижу каких-то моментов, которые дестабилизируют ситуацию. Люди, которые здесь находятся, не испытывают тревоги. Мы же в ближайшее время постараемся установить все обстоятельства этого взрыва", — уточнил Аброськин.

    Бизнес на хасидах и "дань" с торговцев

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Из Кропивницкого: короткая дорога от коррупции до идиотизма

    Не обошлось во время паломничества хасидов в Черкасскую область и без взяток. Так, правоохранители задержали депутата Уманского горсовета, который обложил "данью" предпринимателей за торговлю во время массовых хасидских празднований. Действовал депутат вместе со своим помощником.

    "Задержанные ввели схему вымогательства и получения от субъектов хозяйствования неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений на размещение элементов уличной торговли во время паломничества хасидов", — сообщили в прокуратуре Черкасской области.

    Поймали депутата во время получения его помощником 300 долларов от предпринимателя за содействие в получении разрешения на торговлю продуктами питания в месте массового нахождения хасидов-паломников без соответствующих проверок.

    По инциденту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

    В прокуратуре имя депутата пока не называют. Вместе с тем блогеры отмечают, что не только власть имущие спешат "состричь денег" на паломниках. 

    "Различные налоговые, пожарные и другие бюрократические структуры делают обходы как никогда", — пишет в своем Facebook шоумен и блогер Александр Барабошко

    Также он называет суммы, которые в Умани "выкладывают" хасиды во время массовых гуляний.

    УНИАН
    Рош а-Шана-2017

    "Отель в районе 500$ ночь. Пиво — 1$. Симкарты 5-15$. Дорога Борисполь-Умань 120$. Забить место в храме 200-300$. Больше всего ценятся локации у могилы духовного лидера Нахмана, поэтому там самые дорогие отели и земля. Например сотка земли может стоить порядка $100 тыс. Квартиры в 9-ти этажках рядом на 3 комнаты люди продавали за $300 тыс, а дома за 500", — отмечает блогер.

    УНИАН
    Рош а-Шана-2017

    Напомним, с 20 сентября по 22 сентября иудеи всего мира отмечают Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю. Считается, что если встретить Рош Ха-Шана возле могилы рабби Нахмана, то следующий год будет очень счастливым.

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