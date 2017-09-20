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    Репортажи

    Мексика: стихия бьет с разницей в 32 года

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (216)

    (обновлено: )11
    День 19 сентября второй раз за последние десятилетия становится для Мексики датой несчастья: во вторник сильное землетрясение ударило по стране, как и в 1985 году, унеся жизни около 150 человек.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma

    Дмитрий Знаменский, Мехико – для РИА Новости Украина

    Правда, 32 года назад число жертв разрушившего тогда Мехико землетрясения исчислялось тысячами. Сейчас счет идет на сотни, но и этого оказалось достаточно, чтобы полностью изменить сетку вещания местных каналов, планы президента страны и жизнь многих мексиканцев.

    Удар

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma
    Смертельное и разрушительное землетрясение в Мексике

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки на юге Мексики достигли Мехико и разрушили порядка 40 зданий. Согласно последним данным, количество жертв землетрясения составляет по стране 147 человек, в том числе 49 — в самом Мехико.

    Президент Энрике Пенья Ньето намеревался посетить штат Оахака, когда стало известно о трагедии. Глава государства объявил о немедленном возвращении в Мехико. Вечером во вторник он побывал на месте обрушения школы Enrique Rebsamen в столице страны, где погибли, по последним данным, 30 человек, включая 26 детей, еще 38 пропали без вести (30 из них – дети).

    В результате стихии порядка 4,6 миллиона человек остались в Мексике без света. В течение нескольких часов в столице фактически не работала мобильная связь, а отсутствие электричества не давало возможности людям узнать последние новости из телепрограмм или интернета. Однако мексиканцы вышли из положения, "по старинке" вынеся из домов транзисторы, чтобы быть в курсе последних событий.

    @reformacancha
    Последствия мощного землетрясения в Мексике

    Ситуация в городе

    Одним из наиболее пострадавших от толчков стал престижный район Кондеса, дома в котором в основном малоэтажные и старые. Многие их них были построены в 20-30 годах прошлого века и, конечно, не отвечают требованиям сейсмической безопасности.

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Twitter.com/reformacancha
    Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

    На улице Амстердам этого района обрушился жилой дом. При этом первыми на помощь пострадавшим пришли обычные горожане, бросившие все свои дела и начавшие разбирать завалы еще до прибытия специальных служб.

    Корреспондент РИА Новости наблюдал сотни людей, которые без помощи специального оборудования разбирали обломки и на тележках из близлежащего супермаркета вывозили обломки. Затем к работе подключились спасатели, пожарные, медики, полиция, а также введенные в город части армии и морской пехоты. Власти задействовали специальный план Marina, предполагающий оказание помощи гражданскому населению со стороны военных при чрезвычайных ситуациях.

    Стоит отметить, что многие магазины централизованно и бесплатно предоставляли продукты и питьевую воду для пунктов сбора помощи пострадавшим. Такие центры открываются сейчас по всему городу, а активисты говорят о нехватке медикаментов.

    @Reforma
    Землетрясение в Мексике. Обрушение церкви

    Реакция властей

    Землетрясение у берегов Мексики
    Luis PEREZ / AFP
    Мощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения

    После удара стихии МВД объявило в Мехико чрезвычайное экстраординарное положение. Такая же мера принята в отношении сотен муниципий в штатах Морелос и Пуэбла. Министр образования Мексики Аурелио Нуньо сообщил, что со среды приостанавливается работа всех образовательных учреждений в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Идальго, Морелос, Пуэбла, Веракрус и Тласкала.

    Президент Пень Ньето выступил ночью во вторник с телеобращением к нации. Он сообщил, что на 40% территории Мехико и 60% территории штата Морелос нет подачи электричества.

    Сразу после удара стихии власти подняли в небо вертолеты для выявления повреждений. В разных частях города произошли утечки газа, которые также оперативно выявлялись и устранялись. В здания, которым был причинен урон, были направлены специальные комиссии из специалистов, определявших степень опасности для дальнейшего пребывания людей.

    На территории пострадавших штатов тут же были развернуты убежища для пострадавших, а также многочисленные пункты сбора помощи.

    Twitter.com/reformacancha
    Последствия мощного землетрясения в Мексике

    Черный день календаря

    Примечательно, что еще утром президент Мексики принял участие в траурной церемонии в память о тысячах погибших в результате землетрясения 1985 года. Церемония началась на центральной площади города Сокало ровно в 7.19 минут утра — в момент удара стихии. Чуть позднее по всему городу прошли традиционные учения, приуроченные к этой скорбной дате. В рамках учений после включения специального сигнала оповещения о землетрясении служащие должны были оперативно покинуть свои места и выйти на улицу.

    В этот раз выбегать на улицу пришлось дважды – сначала в ходе учений, а через два часа уже по-настоящему, когда мегаполис вновь оказался под ударом подземной стихии. 

    Таким образом, 19 сентября прочно вписывается в список "черных" дней календаря для Мексики и ее жителей, переживших в этот день с разницей в 32 года уже два мощных землетрясения.

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