Мексика: стихия бьет с разницей в 32 года

Дмитрий Знаменский, Мехико – для РИА Новости Украина

Правда, 32 года назад число жертв разрушившего тогда Мехико землетрясения исчислялось тысячами. Сейчас счет идет на сотни, но и этого оказалось достаточно, чтобы полностью изменить сетку вещания местных каналов, планы президента страны и жизнь многих мексиканцев.

Удар

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки на юге Мексики достигли Мехико и разрушили порядка 40 зданий. Согласно последним данным, количество жертв землетрясения составляет по стране 147 человек, в том числе 49 — в самом Мехико.

Президент Энрике Пенья Ньето намеревался посетить штат Оахака, когда стало известно о трагедии. Глава государства объявил о немедленном возвращении в Мехико. Вечером во вторник он побывал на месте обрушения школы Enrique Rebsamen в столице страны, где погибли, по последним данным, 30 человек, включая 26 детей, еще 38 пропали без вести (30 из них – дети).

В результате стихии порядка 4,6 миллиона человек остались в Мексике без света. В течение нескольких часов в столице фактически не работала мобильная связь, а отсутствие электричества не давало возможности людям узнать последние новости из телепрограмм или интернета. Однако мексиканцы вышли из положения, "по старинке" вынеся из домов транзисторы, чтобы быть в курсе последних событий.

@reformacancha Последствия мощного землетрясения в Мексике

Ситуация в городе

Одним из наиболее пострадавших от толчков стал престижный район Кондеса, дома в котором в основном малоэтажные и старые. Многие их них были построены в 20-30 годах прошлого века и, конечно, не отвечают требованиям сейсмической безопасности.

На улице Амстердам этого района обрушился жилой дом. При этом первыми на помощь пострадавшим пришли обычные горожане, бросившие все свои дела и начавшие разбирать завалы еще до прибытия специальных служб.

Корреспондент РИА Новости наблюдал сотни людей, которые без помощи специального оборудования разбирали обломки и на тележках из близлежащего супермаркета вывозили обломки. Затем к работе подключились спасатели, пожарные, медики, полиция, а также введенные в город части армии и морской пехоты. Власти задействовали специальный план Marina, предполагающий оказание помощи гражданскому населению со стороны военных при чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что многие магазины централизованно и бесплатно предоставляли продукты и питьевую воду для пунктов сбора помощи пострадавшим. Такие центры открываются сейчас по всему городу, а активисты говорят о нехватке медикаментов.

@Reforma Землетрясение в Мексике. Обрушение церкви

Реакция властей

После удара стихии МВД объявило в Мехико чрезвычайное экстраординарное положение. Такая же мера принята в отношении сотен муниципий в штатах Морелос и Пуэбла. Министр образования Мексики Аурелио Нуньо сообщил, что со среды приостанавливается работа всех образовательных учреждений в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Идальго, Морелос, Пуэбла, Веракрус и Тласкала.

Президент Пень Ньето выступил ночью во вторник с телеобращением к нации. Он сообщил, что на 40% территории Мехико и 60% территории штата Морелос нет подачи электричества.

Сразу после удара стихии власти подняли в небо вертолеты для выявления повреждений. В разных частях города произошли утечки газа, которые также оперативно выявлялись и устранялись. В здания, которым был причинен урон, были направлены специальные комиссии из специалистов, определявших степень опасности для дальнейшего пребывания людей.

На территории пострадавших штатов тут же были развернуты убежища для пострадавших, а также многочисленные пункты сбора помощи.

Twitter.com/reformacancha Последствия мощного землетрясения в Мексике

Черный день календаря

Примечательно, что еще утром президент Мексики принял участие в траурной церемонии в память о тысячах погибших в результате землетрясения 1985 года. Церемония началась на центральной площади города Сокало ровно в 7.19 минут утра — в момент удара стихии. Чуть позднее по всему городу прошли традиционные учения, приуроченные к этой скорбной дате. В рамках учений после включения специального сигнала оповещения о землетрясении служащие должны были оперативно покинуть свои места и выйти на улицу.

В этот раз выбегать на улицу пришлось дважды – сначала в ходе учений, а через два часа уже по-настоящему, когда мегаполис вновь оказался под ударом подземной стихии.

Таким образом, 19 сентября прочно вписывается в список "черных" дней календаря для Мексики и ее жителей, переживших в этот день с разницей в 32 года уже два мощных землетрясения.