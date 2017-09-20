Харьков: восьмое чудо города

РИА Новости Украина

Несколько лет назад харьковчане определились со списком "Семи чудес Харькова". Макеты лучших архитектурно-технических сооружений были установлены в сквере около станции метро "Академика Бекетова".

Конечно же, этим кругом список городских достопримечательностей не исчерпывается. Поэтому у всего, что не вошло в заветную семерку, есть право побороться за не менее почетное звание "Восьмое чудо Харькова". Одним из главных претендентов на этот титул является харьковский метромост, пишет местное издание "Status quo".

Уникальное сооружение появилось в городе 10 августа 1984 года. Мост длиной 980 метров пересекает реку Харьков на участке между станциями "Киевская" и "Академика Барабашова".

Тоннели первой ветки прокладывались под руслами харьковских рек. Был получен достаточно непростой опыт борьбы с грунтовыми водами и плавунами. Поэтому при создании Салтовской линии приняли решение в месте пересечения с рекой Харьков строить метромост. Такой вариант был намного экономичнее и избавлял от необходимости проведения трудоемких работ по водопонижению.

Проектировщики рассматривали два варианта моста – открытый, наподобие киевского моста Метро, введенного в эксплуатацию в 1965 году, — и мост-тубус.

sq.com.ua Киевский метромост, открытый в 1965 году

Второй вариант был более трудоемким и дорогостоящим. Но строительство крытого моста давало целый ряд преимуществ:

– оборудованию, находящемуся внутри галереи, не страшны атмосферные осадки и перепады температуры;

– значительно снижался шумовой фон около метромоста;

– не создается дополнительная нагрузка на глаза машинистов при переходе с подземных тоннелей на метромост и наоборот.

Также учитывался и эстетический фактор. Пейзажи вокруг метромоста особо не поражали живописностью – одноэтажная застройка и пустыри. В последующий период ситуация стала еще менее оптимистичной из-за быстрорастущих мусорных свалок.

sq.com.ua Строительство моста метро в Харькове

Пять фактов о харьковском метромосте

1) Крытых метромостов в то время ни на территории Украины, ни на территории бывшего Союза не существовало, так что харьковчане могут считать себя пионерами в реализации подобных проектов.

2) Строительство метромоста было начато в конце 1979 года. Перед постройкой пришлось снести несколько кварталов одноэтажной застройки. Жители снесенных домов были переселены в многоэтажки. Также потребовалось перенести расположенный неподалеку газопровод.

3) Строительство велось, как говорили в то время, ударными темпами. На монтаж пяти секций крыши уходило два дня, на установку каждой опоры пролета – четыре дня.

4) Определить, что состав проезжает метромост, можно по снижению скорости движения. Если в обычных тоннелях поезд разгоняется до 60-80 километров в час, то по метромосту он движется со скоростью не более 40 километров в час. Кроме того, на этому участке появляется мобильная связь тех операторов, чье покрытие не охватывает метрополитен.

5) С двух сторон моста имеются пешеходные дорожки, но доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники метрополитена. Метромост охраняется военизированной охраной. Впрочем, это не останавливает некоторых лихачей, которым приходится прибегать к различным ухищрениям.

sq.com.ua Метромост Харькова перед сдачей в эксплуатацию в 1984 году

Нереализованные планы

В нишах метромоста предполагалось сделать по три круглых окна. В дальнейшем от этих планов отказались для обеспечения стабильной вентиляции внутри.

Мост строился на пролетах с достаточной высотой, так как планировалось в будущем сделать реку Харьков более полноводной и проходимой для мелких судов (лодок и катеров).

После сооружения метромоста рядом с ним планировалось построить автостраду, соединяющую Журавлевку и район рынка "Барабашово". Однако экономический кризис 90-х заставил отложить эти планы в долгий ящик. Проект так и не был реализован. И вряд ли будет, потому что территория, по которой должна была проходить автострада, уже занята рынком "Барабашово".